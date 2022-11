Solothurn eröffnet mit "This Kind of Hope"

Die 58. Solothurner Filmtage eröffnen mit dem Dokumentarfilm "This Kind of Hope" über den belarussischen Opositionellen Andrei Sannikov. Regie führte der schweizerisch-polnische Filmemacher Pawel Siczek.

Die 58. Solothurner Filmtage eröffnen mit dem Dokumentarfilm "This Kind of Hope" des schweizerisch-polnischen Regisseurs Pawel Siczek. Darin wirft er einen Blick in die Geschichte der Gegenwart, begleitet den belarussischen Politiker und Oppositionellen Andrei Sannikov, der seinen Staatsdienst unter Präsident Lukaschenko unter Protest quittierte, sich für ein demokratisches Land stark machte und dafür mit Gefängnis und Exil bestraft wurde.

Niccolò Castelli, Künstlerischer Leiter des Festivals, sagt: "Der Film positioniert sich durch die Erfahrungen eines Mannes und seiner Familie und lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer über die letzten 30 Jahre Europa nachdenken - von der Perestroika bis zur Gegenwart. Es ist eine intime Kameraführung, die nah am Protagonisten bleibt, welcher unermüdlich kämpft, ohne dabei laut werden zu müssen. Der Film zeigt die Reise eines Mannes und seiner Familie und lässt uns so die konfliktreiche Gegenwart einordnen, in der wir leben."

Die 58. Edition der Solothurner Filmtage findet vom 18. bis 25. Januar 2023 statt.