European Cinema Night geht in fünfte Runde

Im Rahmen der von 5. bis 9. Dezember stattfindenden European Cinema Night werden in Kinos in ganz Europa europäische Filme kostenlos gezeigt. In Deutschland beteiligen sich Kinos aus Bamberg, Osnabrück, Berlin und Trier.

Zum fünften Mal veranstalten Creative Europe MEDIA und das Kinonetzwerk Europa Cinemas von 5. bis 9. Dezember unter dem Slogan "Sharing Stories We Love" die European Cinema Night.

Veranstalterangaben zufolge präsentieren europaweit Mitgliederkinos von Europa Cinemas europäische Filme kostenlos, ergänzt durch Gespräche mit Filmexperten und zum jeweiligen Film passenden kulinarischen Highlights.

Das Programm der European Cinema Night in Deutschland:

7.12. Bamberg, Lichtspiel Odeon, Todos lo Saben" von Asghar Farhadi

8.12. Osnabrück, Filmtheater Hasetor, An einem schönen Morgen" von Mia Hansen-Løve

8.12. Berlin, Moviemento, Antonia" von Marleen Gorris

9.12. Trier, Broadway Filmtheater, Alcarràs" von Carla Simón

Eingebettet ist die European Cinema Night in den erstmals von der European Film Academy veranstalteten Monat des europäischen Films, der am 13. November mit dem European Arthouse Cinema Day und der Verleihung des Young Audience Award begonnen hatte und am 10. Dezember mit der Verleihung der European Film Awards in Reykjavik endet.

Weitere Informationen zur European Cinema Night