USA: SVoD-Abwanderungsrate auf Höchststand

Laut Antenna-Marktforschung hat die sogenannte churn rate im dritten Quartal 2022 einen neuen Höchststand erreicht. Demnach betrug sie im Berichtszeitraum 32 Mio. nach 28 Mio. in Q2 und 28,1 Mio. in Q1. In die Betrachtung fließen die US-Streamingdienste Apple TV+, Discovery+, Disney+, HBO Max, Hulu, Netflix, Paramount+, Peacock, Showtime und Starz (wie man sieht: Prime Video ist nicht dabei) ein.

Die durchschnittliche monatliche Kündigungsrate im SVoD-Segment erreichte demnach im September 5,8 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 lag die Abwanderungsrate bei 4,5 Prozent, im Jahr 2020 bei 4,0 Prozent und 2019 bei 3,2 Prozent. Antenna hatte in der Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen, dass die churn rate in der Betrachtung des SVoD-Geschäftsmodells hervorgehoben werde müsse.

Abwanderung bedeutet allerdings nicht, dass SVoD-Anbieter einfach nur Abonnenten verlieren. Im dritten Quartal kamen laut Antenna beispielsweise in den USA netto 5,2 Mio. Kunden hinzu. Die Zahl der Neuabos lag also höher als die der Kündigungen. Andere Marktforscher sprechen in diesem Zusammenhang auch von dem "churn-and-return"-Effekt, in dem der Wechselwille von Kunden zum Ausdruck kommt.