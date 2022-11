TV-Übertragung: Alle Oscar-Kategorien 2023 wieder live

Dass acht der 23 Oscar-Kategorien in diesem Jahr voraufgezeichnet wurden, sorgte für Verstimmung. Im kommenden Jahr werden deshalb wieder alle Kategorien live im Fernsehen zu sehen sein.

In diesem Jahr wurden acht Oscar-Kategorien wie "Beste Filmmusik" oder "Beste Ausstattung" nicht live verliehen, sondern vorab aufgezeichnet und dann für die eigentliche Show zusammengeschnitten, was stark von den Kreativ-Verbänden kritisiert wurde. Deswegen sollen bei den Oscars 2023 wieder alle 23 Kategorien live in der Fernsehausstrahlung verliehen werden.

Das bestätigte der CEO der Academy of Motion Picture Arts and Science, Bill Kramer, gegenüber Variety. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine Show machen können, die alle Komponenten des Filmemachens auf eine unterhaltsame und fesselnde Weise feiert." 2022 wurden die acht Kategorien auch deshalb zusammengefasst, weil man sich dadurch eine kürzere Show und potenziell bessere Einschaltquoten erhoffte.

Die Verleihung der Oscars 2023 findet am 12. März im Dolby Theatre statt. Ausstrahlender Sender ist ABC mit dem Host Jimmy Kimmel, der zum dritten Mal durch die Show leiten wird. Es werden die 95. Oscars sein. Die Produzenten sind Glenn Weiss und Ricky Kirshner von White Cherry Entertainment.