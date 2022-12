DAS WAR 2022 - Best of Kino: Thomas Schultze, Chefredakteur

Tolle Filme, tolles Kinojahr. Wer lieber zuhause geblieben ist, hat etwas verpasst. Dem kann man auch nicht helfen. Denn entweder war es so, dass sich die großen Filmemacher ganz lang streckten, weil sie wussten, dass nur 125 Prozent Bilderzauber gerade gut genug ist, um die Menschen wieder zurück in die Kinos zu bringen, oder aber sie wurden ganz persönlich, mit bisweilen regelrecht intimen Blicken zurück in die eigene Kindheit oder Jugend. Cannes und Venedig waren regelrechte Füllhörner an Entdeckungen, und überhaupt spielten die Festivals bei allen finanziellen Nöten eine immens wichtige Rolle als Herzkammern, die Blut durch die Adern pumpen.

1. "Elvis"

Truth. Beauty. Freedom. Love. Eigentlich gefällt mit immer nur die Idee eines Baz-Luhrman-Films, der Film selbst dann meist weniger. Aber "Elvis" war Perfektion, auch dann und gerade dann, wenn Luhrman mit der Flamboyanz des geborenen Showmans übers Ziel hinausschoss. Ein schöneres Denkmal wurde dem King noch nie gesetzt.

2. Nope"

Was für ein wunderbarer, rätselhafter, prächtiger Film, dem Jordan Peele da auf der größtmöglichen Leinwand ausbreitet. Beginnt wie Unheimliche Begegnung der dritten Art" und entpuppt sich dann als "Der weiße Hai". Ich japse immer noch nach Atem.

3. Licorice Pizza"

Das pure Glück. Paul Thomas Anderson erklärt den frühen Siebzigern seine Liebe. Und dem Kino. Und einem Pärchen, das schräger und wunderbarer nicht sein könnte: Mit Alana Haim und Cooper Hoffman will man ewig den Bordstein entlanglaufen.

4. She Said"

Maria Schrader dreht in Hollywood Studiofilme, die genauso toll sind wie ihre deutschen Regiearbeiten: Ein Journalismusthriller, der den weiblichen Blick verinnerlicht hat, ohne auch nur einem Moment dogmatisch zu sein.

5. Triangle of Sadness"

Einfach mal den Verstärker auf Elf drehen und richtig auf die Kacke hauen. Und dann auch noch wörtlich. Frei von Feingeist, aber voller purer Lust zelebriert Ruben Östlund ein Kunstkino, das keine Lust hat, Nabelschau zu sein.

6. Glass Onion: A Knives Out Mystery"

Anderswo ist so viel pures Filmvergnügen rezeptpflichtig. Rian Johnson legt im Sequel von "Knives Out" noch einmal eine Schippe zu und bietet einen Mordfall mit Überraschungen und Wendungen, Haken und Ösen, dass einem schwindlig wird.

7. Der schlimmste Mensch der Welt"

Ein Quantensprung für Joachim Trier, der Renate Reinsve so bezaubernd durch Oslo sprinten lässt, dass die Zeit stehenbleibt. Und einen ewig leben lassen will. Bis einen die Realität einholt, wenn der Regisseur dann erzählt, worauf es wirklich ankommt.

8. Amsterdam"

War ein riesiger Flop und wird nicht geschätzt. Egal. Alle Filme von David O Russell sind Drahtseilakte, die jeden Moment von den Schienen zu rattern drohen. Aber das macht sie auch so spektakulär und unberechenbar und lebendig.

9. "Rheingold"

Wenn "Kurz & schmerzlos" sein Mean Streets" war, dann hat Fatih Akin jetzt seinen GoodFellas" gemacht, großes und witziges Unterhaltungskino mit dem gewissen Kick.

10. Im Westen nichts Neues"

So groß kann deutsches Kino sein! Man muss an Bernd Eichinger denken, wenn Edward Berger den Klassiker von Remarque als Eventkino vom Feinsten erzählt. Wenn Hollywood das nicht mehr kann, müssen halt wir einspringen.