DAS WAR 2022 - Best of Fernsehen: Thomas Schultze, Chefredakteur

Nein, mir kann man nicht vertrauen, wenn es um Serien geht. Weil es in meiner Liste kein Succession" oder Severance" gibt, kein "Andor" oder "She-Hulk", kein "Rings of Power" oder House of the Dragon", kein Ozark" oder The Crown", und ganz sicher kein Emily in Paris". Keinen der üblichen Verdächtigen. Hat mich alles nicht angemacht. Überhaupt: Ein gutes Jahr für Serien war es schon, aber der richtige Kick hat ganz oft gefehlt. Alles schon mal gesehen irgendwie, vieles auf Nummer sicher. Absolut neu und elektrisierend war nur The Bear". Und erobert hat mich zudem "Irma Vep". Im Kino war aber mehr geboten. Ehrlich.

1. "The Bear"

Yes Chef!

2. "Irma Vep"

Es wird einem schon schwindlig, wenn man einfach nur erklärt, dass Olivier Assayas ein Remake seines eigenen Films von 1996 als Serie erzählt über einen Regisseur, der ein Remake seines eigenen Films dreht, der offenbar derselbe Film ist wie der, den Assayas gedreht hat. Aber was für eine pure Freude, und das am laufenden Meta!

3. Better Call Saul", Staffel 6

Wenn die ganz großen Serien zu Ende gehen, hat man immer Angst, dass sie das Finale verkacken. Nicht so "Better Call Saul", der zum Abschluss noch einmal absolute Weltklasse ist.

4. Tokyo Vice"

So inszeniert nur Michael Mann. Erwachsen, souverän, mit Mut zur Lücke, weil er Vertrauen zu seinem Publikum hat. Toller Thriller über einen Fremden in einem fremden Land.

5. The White Lotus", Staffel 2

%Mike White% bleibt einsame Spitze bei dem nächsten Feuerwerk schwarzen, entlarvenden Humors, der einem den Atem verschlägt. Auf eine gute Weise.

6. Slow Horses"

Bube, Dame, König, Ass, in Ungnade gefallener Spion. Le Carré mit löchrigen Socken. Und Gary Oldman so ungewaschen und knittrig, dass man ewig zusehen will.

7. "Bad Sisters"

Sharon Horgan bleibt die größte kreative Macht im aktuellen Fernsehen (bis Phoebe Waller-Bridge zurückkehrt zumindest). Ihre köstlich schwarze Comedyserie über fünf Schwestern, die alle einen guten Grund haben, den Ehemann einer von ihnen unter die Erde bringen zu wollen, ist ein Genuss. Und Claes Bang der beste Kotzbrocken des Jahres.

8. The Old Man"

Jeff Bridges ist zurück, und er hat John Lithgow mitgebracht. Das ist gut genug für mich.

9. Pam & Tommy"

Nicht auf voller Strecke erfolgreich. Aber allein die zweite Folge mit dem sprechenden Penis reicht aus für eine Platzierung unter den ersten Zehn.

10. Reboot"

Nicht komplett gelungene neue Serie von Modern Family"-Macher Steven Levitan. Aber den Profis Judy Greer, Paul Reiser und Keegan-Michael Key sieht man doch gerne zu. Da ist noch Luft nach oben.