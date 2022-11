Einschaltquoten: ARD-Fußballübertragung toppt ZDF-Krimi

Mit 5,83 Mio. Zuschauern (MA: 21 Prozent) war die Übertragung des Fußball-WM-Spiels zwischen dem Iran und den USA im Ersten gestern das meist gesehen Programm des gestrigen Tages. Im ZDF sahen zur gleichen Zeit 5,24 Mio. Zuschauer (MA: 18,5 Prozent) die von der Aichholzer Filmproduktion produzierte Kriminalroman-Verfilmung Broll + Baroni - Für immer tot" mit Jürgen Vogel und Laurence Rupp in den Hauptrollen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Fußballübertragung im Ersten auf einen Marktanteil von 23,9 Prozent, der ZDF-Krimi verzeichnete 7,1 Prozent.

Primetimesieger bei den privaten Programmen in dieser Zielgruppe war die RTL-Datingshow "Take Me Out - XXL XMas Special" (9,1 Prozent). Die ProSieben-Rankingshow "Darüber staunt die Welt - Die schrägsten Job-Pannen" kam in dieser Zielgruppe auf 7,3 Prozent, für die Vox-Doku-Soap "Hot oder Schrott - Die Allestester" standen 5,9 Prozent zu Buche.

Unter der Fünf-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Sat1-Crimeserien Navy CIS" (4,3 Prozent) und Navy CIS: L (4,7 Prozent), die Kinokomödie 2 Mio $ Trinkgeld" (4,1 Prozent) bei Kabel eins und die RTLZWEI-Sozialreportage "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" (3,7 Prozent).