Europäische Kommission erhält ersten European Sustainability Award

Die Europäische Kommission wird für ihr Programm "European Green Deal" mit dem neu initiierten European Sustainability Award - Prix Film4Climate geehrt. Die Auszeichnung der European Film Academy und Connect4Climate nimmt Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, im Rahmen der 35. Verleihung der European Film Awards am 10. Dezember in Reykjavík entgegen. Das Programm "European Green Deal" wurde unter der Präsidentschaft von der Leyens ins Leben gerufen. Die Übergabe erfolgt durch drei europäische Jugendliche. "Sie repräsentieren die jüngere Generation, die am stärksten von den heute getroffenen politischen Entscheidungen und Maßnahmen betroffen sein wird", heißt es in der Presseaussendung der EFA.

Mit dem European Sustainability Award - Prix Film4Climate soll eine europäische Institution, ein Unternehmen oder ein Film für einen "außergewöhnlichen europäischen Beitrag zur Nachhaltigkeit im Filmbereich" ausgezeichnet werden. Bei der Auszeichnung arbeitet die European Film Academy mit Connect4Climate, dem Programm der Weltbankgruppe für kreative Kommunikation und Klimaschutz, zusammen. Die Gewinner erhalten einen heimischen Baum des jeweiligen Landes, in dem die Preisverleihung der European Film Awards stattfindet. Dieser wird im Anschluss vor Ort eingepflanzt.

Bei der European Film Academy wird Nachhaltigkeit groß geschrieben. Gemeinsam mit dem diesjährigen Gastgeberland Island ist die Academy bestrebt, die CO2-Emission all ihrer Veranstaltungen im Jahr 2022 zu reduzieren. Mit der Organisation der Preisverleihung in Reykjavík stellt Island seine führende Rolle in Sachen Nachhaltigkeit unter Beweis: Die Veranstaltung setzt bei Ressourcennutzung, Abfallmanagement, Transport und Catering auf eine nachhaltige Infrastruktur.