"Die stillen Trabanten" feiert Weltpremiere in Leipzig

Thomas Stubers neuer Film ist komplett in Leipzig und Umgebung entstanden und feierte dort gestern seine Weltpremiere. Morgen startet er in den deutschen Kinos.

In Anwesenheit von Regisseur Thomas Stuber, der zusammen mit Clemens Meyer basierend auf dessen gleichnamigen Kurzgeschichten auch das Drehbuch geschrieben hat, fand gestern in Leipzig die Weltpremiere von Die stillen Trabanten" statt.

Neben Stuber waren u.a. auch die Schauspieler Martina Gedeck, Nastassja Kinski, Albrecht Schuch, Andreas Döhler und Peter Kurth, die Produzenten Jochen Laube, Fabian Maubach und Sophie Cocco (Sommerhaus Filmproduktion) sowie Filmkomponistin Kat Frankie und Peter Orloff, der mit seinem Schwarzmeer Kosaken-Chor auch einen Auftritt im Film und bei der anschließenden Premierenfeier hatte, in die Leipziger Passage Kinos gekommen.

"Die stillen Trabanten", der komplett in Leipzig und Umgebung gedreht wurde, erzählt drei Geschichten, die der Wunsch nach einem Funken Liebe, einem Hauch Zuneigung und das Gefühl nach Geborgenheit eint: die des Bistrobesitzers Jens (Albrecht Schuch), der sich bei der nächtlichen Zigarette im Treppenhaus in seine Nachbarin Aischa (Lilith Stangenberg) verliebt, die des Wachmanns Erik (Charly Hübner), der auf seinem Routinerundgang durch das Ausländerwohnheim Gefühle für die junge Marika (Irina Starshenbaum) entwickelt, und die der Reinigungskraft Christa (Martina Gedeck), die nach nach Ende ihrer Schicht Trost an der Seite von Friseurin Birgitt (Nastassja Kinski) sucht.

Warner Bros Pictures Germany startet "Die stillen Trabanten" am morgigen 1. Dezember in den deutschen Kinos.