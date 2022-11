Jennifer Salke übernimmt auch MGM-Führung

Wie beim Abschluss der Übernahme von MGM durch Amazon im März schon spekuliert, übernimmt Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, auch die Führung von MGM. Das gab Mike Hopkins, SVP, Prime Video and Amazon Studios, jetzt bekannt.

"Jennifers hervorragender Ruf bei den Kreativen hat ihr den Respekt bei der kompletten Branche in Hollywood eingebracht. Wenn Jennifer nun die Verantwortung für beide Studios hat - inklusive Distribution und Marketing - haben die Kreativen nun einen einzigen Zugang für die Möglichkeit, ihren Content auf all unseren Plattformen zu präsentieren", erklärte Hopkins in einem interneren Memo.

Noch benannt werden muss, wer unter Salkes Führung die Leitung des Filmbereichs bei MGM übernimmt.

Einen neuen Aufgabenbereich bekommt auch Chris Brearton, COO von MGM. Er wird als VP, PVS Corporate Strategy MGM+ and MGM Alternative Television nicht nur für die Bereich MGM+ und MGM Alternative verantwortlich sein, sondern auch bei der Integration von MGM in Prime Video und Amazon Studios sowie der Geschäftsplanung und Unternehmensstrategie von Prime Video und Amazon Studios federführend sein.