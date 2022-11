Tiina Lokk zum 26. PÖFF: "Auf einem guten Weg"

In 26 Jahren hat Tiina Lokk das Tallinn Black Nights Film Festival zum Muss im Festival-Circuit gemacht. Wie man beim PÖFF mit Corona umging und wie lange die Festivalchefin noch weitermachen will, verriet sie uns im Interview.

Neben Venedig war Tallinn das einzige A-Festival, das auch während Corona durchgehend auch als Präsenzveranstaltung stattfand.

TIINA LOKK: Und darf ich gleich anmerken: immer zum vorab geplanten Zeitpunkt Mitte/Ende November. Gar nicht so einfach. Venedig profitiert vom Sommerwetter; bei uns ist es grau und kalt, es wird früh dunkel, der Festivalbetrieb spielt sich fast ausschließlich drinnen ab. Und bevor jemand sagt, das sei verantwortungslos gewesen: In Tallinn hatten wir nicht einen positiven Covidfall, weder 2020, als es noch keine Impfung gab, noch 2021, als wir wieder mehr als 1000 Gäste aus dem Ausland willkommen hießen. Acht Gäste meldeten sich später, sie hätten nach ihrer Rückkehr nach Hause positiv getestet. Aber eben nicht auf dem Festival. Gleichzeitig waren wir das erste große Festival, das eine Hybridvariante anbot.

Hat sich das Festival durch Covid verändert?

TIINA LOKK: Noch spielen wir etwas weniger Filme als früher und es sind noch nicht ganz so viele Gäste wie vor Corona. Und wir haben in Teilen das hybride Format beibehalten, weil es sehr gut angenommen wurde und wir viel positive Resonanz erhielten. Während Covid haben wir unser Online-System aufgebaut. Das wird weiter gepflegt und kommt uns gerade bei dem uns sehr wichtigen Industry-Aspekt sehr zugute. Tatsächlich haben wir auch dieses Jahr wieder mehr als 100 Teilnehmer, die sich aus der ganzen Welt bei uns zuschalten. Aber sonst kann ich nicht feststellen, dass es einschneidende Veränderungen gegeben hätte.

Von verschiedenen Festivals war zu hören, dass es Ihnen 2021 darum ging zu signalisieren, dass das Kino immer noch am Leben sei, 2022 wiederum ganz im Zeichen der Wiederkehr, der Rückkehr zur Normalität stand. Sehen Sie das auch so?

TIINA LOKK: Absolut. Letztes Jahr waren wir sehr froh, das Festival überhaupt abhalten zu können. Das ging nur mit Hilfe einer Sondergenehmigung, die wir uns erst einmal einholen mussten. Das war ein Jahrgang, in dem wir uns als Rettungsring empfanden, den wir unseren Freunden aus der Kreativgemeinde und der Branche zuwarfen: Haltet durch, gebt nicht auf, es wird weitergehen. Wir waren uns nicht sicher, ob das Publikum mitziehen würde, ob es sich zurück in die Kinos trauen würde. Aber die Zuschauer kamen. Zwar nur 40 Prozent der Menge, die wir gewohnt sind. Aber immerhin. Es war ein Lebenszeichen. In diesem Jahr war fast alles wieder beim Alten. Wir sind zwar noch nicht wieder bei 100 Prozent angekommen. Noch kann ich nicht abschließend sagen, wie die Zahlen aussehen. Aber es sieht gut aus, wir werden wohl bei den Zahlen von 2018 landen, den zweitbesten der Festivalgeschichte.

Wie gehen Sie mit Reizthemen wie Inflation und steigenden Betriebskosten um?

TIINA LOKK: Das spüren wir natürlich. Das war der Hauptgrund, warum wir nicht sicher waren, ob das Publikum wieder erscheinen würde: Die Menschen müssen sparen, niemand weiß, welche Überraschungen in der nächsten Woche auf uns warten. Der Krieg in der Ukraine geht uns sehr nah in Estland und sorgt nicht unbedingt für gesteigerte Feierlaune. Man kann nur versuchen, den Menschen ein gutes Angebot zu machen. Wir haben unsere Preise nicht erhöht. Bei der Auswahl haben wir mit einem Auge Ausschau nach leichteren Stoffen gehalten. Kino ist nicht nur Kunst, sondern auch Unterhaltung. Es hilft einem, den Sorgen und Problemen ein paar Stunden zu entfliehen. Es bringt uns zusammen. Abstriche bei der Qualität haben wir aber nicht gemacht. Ich bin sehr stolz auf das Programm, halte es für einen unserer stärksten Jahrgänge überhaupt.

Konnten Sie bei der Auswahl aus dem Vollen schöpfen?

TIINA LOKK: Es gibt keine Klagen. Die Produzenten und Filmemacher freuen sich, ihre neuen Arbeiten bei uns vorzustellen. Wir haben tolle Weltpremieren gewinnen können. Gleichzeitig konnten wir unserem Publikum eine beachtliche Auswahl der besten Filme aus Cannes und Venedig, aber auch aus München oder San Sebastián präsentieren, potenzielle Oscarkandidaten und viele Nominierte für den Europäischen Filmpreis - was wir natürlich nicht wissen konnten, als wir unsere Fühler nach ihnen ausgestreckt haben. Eine runde Sache also.

Ein Grund für die Popularität des PÖFF ist der sehr ausgeprägte Industry-Arm.

TIINA LOKK: Ein Festival kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Industry erfolgreich ist. Die Industrie ist der Motor des Autos, alles andere ist darum gebaut. Wir wollen die Leute zu uns holen, die das Kino am Laufen halten. Wir wollen Treffpunkt sein, Anknüpfungspunkte bieten, Austausch und Kontakte ermöglichen. Alles ist eng beisammen, fußläufig. Ich will nicht das Klischee einer Familie strapazieren. Also lassen Sie es mich Freundschaft nennen. Wir freuen uns, Jahr für Jahr Freunde des Festivals willkommen zu heißen und damit auch an uns zu binden.

Sie haben das Festival vor 26 Jahren gegründet. Macht es noch Spaß? Was wollen Sie noch erreichen?

TIINA LOKK: Da stellen Sie eine Frage, die ich nur sehr schwer beantworten kann. Ich will ehrlich sein. Ich habe in meinem Leben verschiedene Perioden durchlaufen. Eine dieser Perioden endete kurz vor 2014. Da dachte ich mir: Ich habe ein schönes Haus auf dem Land, ich will mich etwas mehr um den Garten kümmern. Mit dem Festival hatte ich alles erreicht, was ich mir vorstellen konnte. Aus dem Nichts aufgebaut und als festes kulturelles Event verankert. Alles war getan, alles erreicht. Und ich hätte auch aufgehört, wenn mir nicht jemand gesagt hätte: Bewirb doch um den Status eines A-Festivals. Das fand ich lustig, auch wenn ich nicht daran glaubte.

Wider Erwarten hat es aber geklappt?

TIINA LOKK: So ist es. Das gab dem Festival neuen Auftrieb und damit auch mir. Mein Garten war auf einmal wieder weit weg. Bis auf ein paar Kleinigkeiten ist das Haus jetzt aber wieder bestellt. Ich mag keine Routine. Für mich sind Sachen interessant, wenn ich sie aufbaue. Weniger, wenn sie bereits laufen. Wenn Sie mich also fragen: Macht es noch Spaß? Dann ist meine Antwort: Teilweise. Teilweise langweile ich mich aber auch. Ich bin kein Kontrollfreak, ich kann gut loslassen. Ich habe ein tolles Team, dem ich alles delegieren kann. Wir arbeiten an einem Plan, was in den nächsten fünf Jahren geschehen soll. Wir wollen neue Technologien stärker einbinden, überlegen, wie man das klassische Festivalformat am besten verbindet mit digitalen Möglichkeiten. Das reizt mich. Was danach kommt? Mal sehen.

Das Gespräch führte Thomas Schultze.