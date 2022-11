Foto des Tages: "She Said" feiert Deutschlandpremiere

Kino

Deutschlandpremiere von "She Said" im vollbesetzten Berliner Kino International in Anwesenheit der Regisseurin Maria Schrader, Marketing Director Michael Kampf (Universal Pictures, links) und Filmeditor Hansjörg Weißbrich (rechts). "She Said", im Verleih von Universal Pictures International Germany, startet am 8. Dezember bundesweit in den deutschen Kinos. Foto: 2022, Universal Pictures / Oliver Walterscheid (PR-Veröffentlichung)