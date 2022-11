Netflix-Wochencharts: "Wednesday"-Startrekord & Top-Werte für "1899"

Die Addams-Family-Serie "Wednesday", bei der Regie-Altmeister Tim Burton diverse Episoden inszenierte, hat einen neuen Netflix-Startrekord aufgestellt. Noch nie wurde ein Format in so wenigen Tagen weltweit so oft geschaut: Genau genommen sind es 341,23 Millionen Stunden in den ersten fünf Tagen. Bislang hielt den Allzeit-Startrekord die zweite Hälfte der vierten Staffel von "Stranger Things" mit 301,28 Millionen Stunden. Hier wurde ein echter Nerv getroffen.

- BESTE ERSTE SERIENZAHLEN -

01. Wednesday Staffel 1 - 341,23 Mio. Stunden (NEU)

02. Stranger Things Staffel 4.2 - 301,28 Mio.

03. Stranger Things Staffel 4.1 - 286,79 Mio.

04. Haus des Geldes Staffel 5.1 - 201,91 Mio.

05. Dahmer - 196,20 Mio.

06. Bridgerton Staffel 2 - 193,02 Mio.

07. Haus des Geldes Staffel 5.2 - 189,92 Mio.

08. The Witcher Staffel 2 - 142,43 Mio.

09. You Staffel 3 - 133,12 Mio.

10. Sex Education Staffel 3 - 125,77 Mio.

Aber auch der zweite Platz in den englischsprachigen Seriencharts gibt Anlass zum Staunen: Die deutsche Serie "1899" von Dark Ways steigerte die tollen ersten Zahlen noch. Von 79,27 Millionen Stunden geht es in der zweiten Woche rauf auf 87,89 Millionen Stunden. Das Mystery-Format von Baran bo Odar und Jantje Friese steht weiterhin in 90 Ländern in der Top Ten. Insgesamt hat "1899" jetzt schon 167,16 Millionen Stunden eingesammelt. Es ist ungefähr das Performance-Niveau von der dritten "The Umbrella Academy"-Staffel, also richtig gut. Es wäre ein bisschen unseriös, jetzt schon zu schreiben, dass die Macher damit die zweite Staffel klargemacht hätten. Aber es sieht alles sehr gut aus.

Der 28-Tage-Zyklus beim Erfolgsfilm "Im Westen nichts Neues" ist jetzt komplett abgeschlossen. Der deutsche Antikriegsfilm bleibt in der Allzeitliste für nicht-englischsprachige Filme auf Platz drei, steigert sich aber noch auf insgesamt 101,08 Millionen Stunden. Chapeau!

Ansonsten steht in den englischsprachigen Filmcharts "Slumberland" auf Platz eins mit 45,34 Millionen Stunden, während "The Swimmers" mit Matthias Schweighöfer in einer Rolle auf Platz drei mit 22,48 Millionen Stunden startet. In Deutschland steht auch "Slumberland" auf Platz eins der Filmcharts. Bei den Serien sind es ebenso "Wednesday" auf Platz eins und "1899" auf Platz zwei.