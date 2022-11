Kaufcharts: Serien-Flash

Ob Staffel drei, sieben, neun oder zehn: Es sind neue Serienboxen, die in den aktuellen Kaufcharts für frischen Wind sorgen.

Eigentlich müsste man vermuten, dass die Rezeption von Serien überwiegend über Bezahl-Streamingdienste und lineare Fernsehsender erfolgt. Nicht so ganz, wie ein Blick auf die aktuellen DVD-und Blu-ray-Charts zeigt. In der DVD-Auswertung für Kalenderwoche 47 nehmen zwei neue Serienstaffeln sogar die ersten beiden Plätze ein: Nahezu im Gleichschritt erobern die zehnte Season von "Chicago Fire" und die neunte von "Chicago PD" Rang eins und zwei. Und wäre "Chicago Med" (Staffel sieben) nicht auf Position vier, sondern auf Platz drei eingestiegen, wäre für HE-Anbieter Universal der Erfolg perfekt gewesen. Der einzige Kinofilm, der sich unter die Top-10 mischen konnte, war "Detlev Bucks "Bibi & Tina"-Film - "Einfach anders" auf Rang fünf. Danach folgen mit "Fear the Walking Dead" (Staffel sieben), "Grey's Anatomy" (Staffel 18) und "Das Boot" (Staffel drei) weitere Serienformate, die die DVD-Kaufcharts enterten.

Im Blu-ray-Ranking war die dritte "Boot"-Season" sogar der höchste Nezugang überhaupt und setzt sich auf Position fünf. "Fear the Walking Dead" klettert bis auf Rang sieben. Spitzenreiter im Blu-ray-Segment bleit jedoch wie in den Vorwochen "Top Gun Maverick"

Und Achtung: Eine kommende Serie, deren Erfolg sich leicht vorhersagen lässt, ist die erste Staffel der HBO-Produktion "House of the Dragon", die kurz vor Weihnachten noch den physischen Kaufhandel erreichen wird.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf