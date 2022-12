DAS WAR 2022 - Best of Kino: Barbara Schuster, Chefin vom Dienst

Wie immer hätte ich öfter ins Kino gehen können. Wäre da nicht der liebe Zeitfaktor, Alltag, Job, Familie, Schule... Wie immer fällt es mir schwer, eine Top-10 zusammenzustellen. Meine Entscheidung fällte ich recht spontan - und ja, "Top Gun Maverick" fehlt, obwohl ich ihn super fand und ich von jeher gerne Filme mit Tom Cruise gucke. Er darf gerne die große Klammer meiner zehn liebsten Filme 2022 bilden.

1. Licorice Pizza"

Kein anderer Film hat es geschafft, ein Lebensgefühl in mir als Zuschauerin zu entfachen. Man sitzt im Kino, sieht zu und wünscht sich, der Film möge nicht aufhören.

2. "The Banshees of Inisherin"

Ein absolutes Highlight des Festivaljahrs (u.a. Venedig, Zürich, Hamburg). Aus einer simplen Prämisse - der eine kündigt dem anderen die Freundschaft auf - wird die Handlung in Gang gesetzt. Colin Farrell und Brendan Gleeson spielen begnadet gut. Zwergesel Jenny habe ich für immer in mein Herz geschlossen.

3. She Said"

Präzise und unaufgeregt, fast ein wenig dokumentarisch inszeniert Maria Schrader diese wichtige Geschichte über die beiden Journalistinnen der New York Times, die Harvey Weinstein zu Fall brachten.

4. "Elvis"

Unverständlich, dass man den Film nicht mögen kann, nur weil man findet, %Austin Butler% sehe nicht aus wie Elvis Presley. Geht es wirklich darum? Es ist Kino, das flasht!

5. Les enfants des autres"

Tolle Festivalentdeckung (und leider immer noch kein deutscher Verleih!). Virginie Efira spielt eine lebenslustige Lehrerin Anfang 40, deren Kinderwunsch geweckt wird, als sie sich neu verliebt. Rebecca Zlotowski erzählt eine erwachsene Geschichte für Frauen mit grandioser Hauptdarstellerin.

6. Bones and All"

Im frühmorgendlichen Pressescreening in Venedig hörte man viel Gestöhne und Laute des Übelwerdens. Luca Guadagninos neuen Film sollte man vielleicht nicht auf nüchternen Magen ansehen. Aber bei allem Kannibalismus: Es ist vor allem ein ganz zarter Film über Identitätssuche und Einsamkeit.

7. Triangle of Sadness"

Alle reden von der Kotzszene. Ist auch toll, aber das gilt ebenso für den Rest des Films. Selten habe ich mich so gut unterhalten gefühlt und so viel gelacht.

8. Der perfekte Chef"

Eine bissige Gesellschaftssatire aus Spanien, mehrfach Goya-prämiert, mit Javier Bardem als patriarchalischer Manipulator. So gut!

9. "All the Beauty and the Bloodshed"

Laura Poitras' in Venedig ausgezeichneten Dokumentarfilm habe ich beim Zurich Film Festival gesehen. Das Porträt der Fotografin Nan Goldin in ihrem Kampf gegen die Pharmadynastie Sackler fasziniert und hat an Aktualität nichts verloren.

10. Der Beste Film aller Zeiten"

Feierte schon in Venedig 2021 Weltpremiere, kam aber erst dieses Jahr in die deutschen Kinos. Auch hier: Selten habe ich mich so gut unterhalten gefühlt und so viel gelacht.