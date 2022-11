Kinocharts Großbritannien: "Matilda" beendet "Wakandas" Siegeszug, Schraders "She Said" startet auf der Vier

"Roald Dahls Matilda - Das Musical", der weltweit ab Dezember bei Netflix zu sehen sein wird und vor seinem Netflixstart im Sommer 2023 in Großbritannien und Irland dort in den Kinos startete, schaffte auf Anhieb den Sprung auf Platz eins der dortigen Kinocharts. Platz vier belegte an seinem Startwochenende Maria Schraders erste für ein Hollywoodstudio entstandene Regiearbeit.

Roald Dahls Matilda - Das Musical", dessen Weltpremiere Anfang Oktober das BFI London Film Festival eröffnet hatte, ist die neue Nummer eins der britischen Kinocharts. Matthew Warchus Verfilmung des gleichnamigen Musicals startet weltweit im Dezember bei Netflix - mit Ausnahme eben von Großbritannien und Irland, wo vor dem Netflixstart im Sommer 2023 noch ein Kinostart terminiert wurde.

Am Startwochenende stand ein Einspiel von umgerechnet rund 4,8 Mio. Euro zu Buche, so dass Black Panther: Wakanda Forever" (WE: knapp 3,1 Mio. Euro; gesamt: 31 Mio. Euro) den Spitzenplatz räumen musste.

Die Plätze drei und vier der britischen Kinostarts belegten am vergangenen Wochenende zwei weitere Neustarts, die Animationskomödie Strange World" (969.000 Euro) und Maria Schraders erste Regiearbeit für ein Hollywoodstudio, She Said" (517.000 Euro).

Mit dem Horrordrama Bones and All" (370.000 Euro) auf der Sechs und der Dickens-Verfilmung A Christmas Carol: A Ghost Story" (131.000 Euro) auf der Zehn schafften zwei weitere Neustarts am vergangenen Wochenende den Sprung in die Top Ten der britischen Kinocharts.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 25 DER BRITISCHEN KINOCHARTS

Die Hongkong-Komödie "Table for Six" startete mit einem Einspiel von umgerechnet etwas mehr als 81.000 Euro auf Platz 13, die Bollywood-Komödie Bhediya" landete mit 52.000 Euro auf der 16. Gerade noch in die Top 20 schaffte es die pakistanische Dramödie Tich Button" (26.000 Euro) an ihrem Startwochenende in Großbritannien, die schwarze Komödie "Three Day Millionaire" (15.000 Euro) startete auf der 24.

Die Top 15 der britischen Kinocharts