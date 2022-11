Goldene Leinwand für "Phantastische Tierwesen"

An einem insgesamt schwachen Kinowochenende gelang "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" ein Meilenstein: Mit knapp 1900 verkauften Tickets war der Blockbuster fast neun Monate nach Start nicht nur erfolgreicher als die meisten Neustarts der vergangenen Woche. Sondern er überschritt die Marke von drei Millionen Besuchen.

Allzu viel zu feiern gab es am vergangenen Kino-Wochenende bekanntermaßen nicht - und die Tatsache, dass Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" in seiner 34. Auswertungswoche mehr Kinobesuche verzeichnete, als der Großteil (!) der über zwei Dutzend Neustarts, die zuletzt mit teils marginalen Zahlen auf die Leinwände drängelten, ist auf seine eigene Weise bezeichnend.

Fast neun Monate nach Start war der Blockbuster auf Platz 36 der Charts (selbst der neunterfolgreichste Neustart der Woche debütierte erst auf Rang 44) für knapp 1900 weitere Besuche gut - und schaffte damit am Ende doch noch einen Meilenstein: Mehr als drei Millionen Besuche machen den Film nach Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" und "Top Gun Maverick" zum dritten Neustart 2022, der mit der Goldenen Leinwand des HDF ausgezeichnet wird (Spider-Man: No Way Home" war 2021 gestartet, hatte die dritte Million aber auch 2022 erreicht).

"Als 'Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse' im April gestartet ist, war er einer der ersten großen Neustarts nach dem Wegfall der corona-bedingten Auflagen und bot den Kinos die perfekte Gelegenheit zu zeigen, dass sie immer noch der beste Ort für magische Erlebnisse und besondere Geschichten sind", freut sich die HDF-Vorstandsvorsitzende Christine Berg. "Wie bereits alle Vorgängerfilme aus der 'Wizarding World' hat er sich jetzt auch die Goldene Leinwand verdient und ich möchte im Namen aller Kinobetreiber:innen dem gesamten Team von Warner Bros. herzlich zu diesem Erfolg gratulieren."