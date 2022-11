Kinocharts Österreich: "Black Panther: Wakanda Forever" zieht weiter einsam seine Kreise

Mit knapp dem dreifachen Umsatz des neu gestarteten Zweitplatzierten "Strange World" konnte das Sequel Platz eins der österreichischen Kinocharts am vergangenen Wochenende souverän verteidigen.

Mit einem Einspiel von 210.000 Euro war Black Panther: Wakanda Forever" am vergangenen Wochenende der einzige Titel in den österreichischen Kinos, der ein sechsstelliges Einspiel erzielte und verteidigte Platz eins der Kinocharts damit souverän; insgesamt stehen bereits gut 1,8 Mio. Euro zu Buche.

Platz zwei belegt aktuell der erfolgreichste Neustart des Wochenendes, die Animationskomödie Strange World", die an ihrem Startwochenende 77.000 Euro (inkl. Previews: 83.000 Euro) einspielte. Platz drei belegte der Zweitplatzierte der Vorwoche, The Menu" (WE: 58.000 Euro; gesamt: 209.000 Euro).

Komplettiert wird die Top fünf der österreichischen Kinocharts durch zwei deutsche Produktionen, Einfach mal was Schönes" (WE: 36.000 Euro; gesamt: 136.000 Euro) und "Rheingold" (WE: 31.000 Euro), der insgesamt die halbe Umsatzmillion voll machte.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 25 DER ÖSTERREICHISCHEN KINOCHARTS

Das Horrordrama Bones and All" belegte an seinem Startwochenende in Österreich mit einem Einspiel von 16.700 Euro (inkl. Previews: 34.300 Euro) Platz zwölf. Das heimische Drama Breaking the Ice" (8.700 Euro), für das Clara Stern beim Filmfestival Kitzbühel Ende Juli mit dem Regiepreis ausgezeichnet worden war, startete auf der 21. Die Plätze 23 und 25 der österreichischen Kinocharts belegten die Neustarts Zeiten des Umbruchs" (8.200 Euro; inkl. Previews: 25.400 Euro) und Mujdemi Isterim" (6.900 Euro).

Die Top Ten der österreichischen Kinocharts