Europol-Schlag gegen Online-Piraterie

Strafverfolgungsbehörden aus 27 Ländern nahmen an einer von Europol koordinierten Operation zur Zerschlagung von Websites für gefälschte Waren und von Online-Piraterie-Angeboten teil.

Laut Mitteilung von Europol gingen Strafverfolgungsbehörden aus 27 Ländern unter anderem gegen Online-Piraterie vor. An der von Europol koordinieren Aktion, die von Eurojust und Interpol unterstützt wurde, zielte auf Websites ab, auf denen eine Vielzahl von illegalen Inhalten zum Verkauf angeboten werden. Hauptproblem sei jedoch nach wie vor die Verletzung des geistigen Eigentums an Marken sowie an urheberrechtlich geschützten Inhalten, die über Internet-Protokoll-Fernsehen (IPTV), und Streaming-Diensten, Peer-to-Peer-Tauschbörsen und Hosting-Websites verfügbar gemacht werden.

Laut Europol haben die Behörden zum diesjährigen Cyber Monday auf mehreren Kontinenten 12 526 Websites abgeschaltet sowie 32 Server, die für die Verbreitung und das Hosting illegaler Inhalte genutzt wurden, vom Netz genommen.

Im Laufe der Aktion seien zehn Durchsuchungsbefehle ausgestellt und 14 Personen festgenommen oder förmlich wegen Urheberrechtsverletzungen angeklagt worden. Bei einer Aktion verhaftete die spanische Polizei vier Personen und eine wurde förmlich angeklagt. Den vorläufigen Ermittlungsergebnissen zufolge verdiente der Hauptverdächtige bis zu 150 000 Euro im Monat und habe einen verschwenderischen Lebensstil in einem Luxushaus geführt. Das kriminelle Netzwerk beschäftigte sich der groß angelegten Vermarktung und Verbreitung von raubkopierten audiovisuellen Inhalten im Internet. Im Rahmen der Operation schaltete die spanische Polizei 32 Server ab, auf denen die illegalen Inhalte gehostet wurden, und beschlagnahmte Bargeld, Dokumente und zwei Luxusfahrzeuge.