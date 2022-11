Spendenübergabe in Leipzig

Es ist mittlerweile schon Tradition in Leipzig: Gemeinsam mit dem Allee-Center bringt das Cineplex Leipzig gebrauchte Plakate, Aufsteller und Banner gegen eine kleine Spende unter die Leute. Fast 9000 Euro sind auf diesem Weg bereits für den guten Zweck zusammengekommen, beim letzten Termin Ende Oktober waren es alleine 850 Euro.

Diese Spendensumme wurde nun an die Leiterin des Kreativzentrums Grünau überreicht, aus dessen Reihen diverse Helfer:innen die Aktion unterstützt hatten. Die Spende wird unter anderem in die Vorbereitung des 30jährigen Jubiläums des Kreativzentrums in 2023 einfließen, so Geschäftsführerin und Kreativpädagogin Ruth Schlorke.

Die nächste Filmplakatbörse findet im Frühjahr 2022 statt. Grünauer und Leipziger Vereine sind aufgerufen, sich mit ihren Projekten beim Cineplex Leipzig zu bewerben.