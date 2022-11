btf mit neuem True-Crime-Format "Big Mäck" bei Netflix

Nach dem erfolgreichen Doku-Projekt "Shiny_Flakes", das die wahre Hintergrundgeschichte zur Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)" erzählte, gibt es in diesem Genre Nachschub von der bildundtonfabrik (btf) mit dem True-Crime-Feature "Big Mäck: Gangster und Gold", das am 20 Januar auf Netflix startet.

Zum Thema von "Big Mäck: Donald Stellwag ist ein Außenseiter: Er wird gemobbt und verlässt sein kleines, bayerisches Heimatdorf in Richtung Frankfurt, wo er drogensüchtig wird. In den frühen Neunzigern, gerade als er sein Leben in den Griff bekommt, wird er durch die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" mit einem Banküberfall in Verbindung gebracht. Die Beschreibung: sehr groß und auffallend korpulent. Genau wie Stellwag.

Ein umstrittener Sachverständiger überzeugt die Richter wegen eines angeblich charakteristischen Ohrläppchens von Stellwags Schuld. Er wird verurteilt und verbringt, trotz Alibi, neun Jahre im Gefängnis. Keine zwei Wochen nach seiner Freilassung erfährt er, dass der wahre Täter gefasst wurde. Stellwag wird freigesprochen - und zum regelrechten Medienstar. Doch als in der Nähe der Autobahn A81 ein Goldtransporter entführt und Gold im Wert von 1,8 Millionen Euro gestohlen wird, ändert sich alles. Der Anführer der Täter, der berüchtigte Gangster-Rapper Xatar, packt vor Gericht aus. Die Goldräuber und ihre Opfer haben eines gemeinsam: Sie alle kennen Donald "Big Mäck" Stellwag. Begeht er nun die Verbrechen, die er bereits abgesessen hat?

Buch und Regie sind von Fabienne Hurst und Andreas Spinrath, Producerin ist Teresa Messerschmidt von der btf, Executive Producer sind die btf-Chefs Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer. Der Schnitt stammt von Nathalie Bartel, Johannes Hiroshi Nakajima und Florian Böttger.

Die beiden bei "Big Mäck" federführenden Journalist*innen Hurst und Spinrath haben mit der btf schon mehrfach zusammengearbeitet, beispielsweise für die Doku-Serie "docupy: Ungleichland", die 2019 mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Hurst ist neben ihrer Arbeit als Journalistin auch Fiction-Autorin ("King of Stonks"). Spinrath realisierte als Investigativ-Reporter in den vergangenen Jahren vor allem Dokumentationen für den WDR und die ARD.