Netflix und dänische Kreative einigen sich

Die in Create Denmark zusammengeschlossenen Kreativenvereinigungen haben sich nach monatelangen Verhandlungen mit Netflix auf ein Vergütungsmodell für ihre Produktionen geeinigt.

Netflix und Create Denmark, der Zusammenschluss von sieben Kreativenvereinigungen, haben sich auf ein Vergütungsmodell für von Netflix beauftragte Produktionen geeinigt und damit ihre elf Monate andauernden Verhandlungen zum Abschluss gebracht. Das berichtet Screen International.

Wie berichtet, hatten Streaminganbieter wie Netflix, Viaplay und TV2 Play zum Boykott dänischer Produktionen aufgerufen, nachdem Create Denmark im Januar mit der dänischen Produzentenvereinigung einen Vergütungsvertrag im Bereich Streaming abgeschlossen hatte, der neben einem pauschalen Honorar auch eine Erfolgsbeteiligung vorsah. Diese Regelungen wollten die genannten Streamingdienste nicht akzeptieren und legten daraufhin ihre Produktionen in Dänemark auf Eis.

Ohne Details über die jetzt getroffene Einigung zu nennen, erklärte Benjamin Boe Rasmussen, Sprecher von Create Denmark: "Wir sind glücklich, dass wir mit Netflix eine Vereinbarung getroffen haben, die Netflix in die Lage versetzt, neue dänische Dramen in Dänemark in Auftrag zu geben. Die Vereinbarung sichert eine garantierte Zahlung für jede Show zu, stellt aber auch eine auf den Abrufzahlen basierende Erfolgsbeteiligung bereit. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung mit Netflix fortzuführen und die Vereinbarung weiterzuentwickeln."

Rachel C. Schumacher, Senior Counsel International Labour Relations bei Netflix sagt über die Vereinbarung, die nach ihrer formellen Unterzeichnung bis Ende 2024 bindend sein soll: "Es hatte unsere höchste Priorität, die Beauftragung und Entwicklung großartiger dänischer Inhalte wieder aufzunehmen. Daher sind wir hocherfreut, dass wir mit den dänischen Gewerkschaften eine faire Vereinbarung getroffen haben. Wir sind stolz, unseren Beitrag zum Wachstum des audiovisuellen Sektors in Dänemark leisten zu können und freuen uns darauf, unsere Beziehung mit den talentierten dänischen Kreativen auszubauen."

TV2 und Viaplay hatten bereits im Sommer entsprechende Vereinbarungen mit Create Denmark unterzeichnet gehabt. Mit Disney+ und Amazon sollen als nächstes Verhandlungen über entsprechende Vereinbarungen geführt werden.