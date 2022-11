Jytte-Merle Böhrnsen und Rüdiger Bertram über den Kindertiger für "Der Pfad": "Uns ist das Erzählen auf Augenhöhe wichtig"

Für ihr Drehbuch von Der Pfad" haben Jytte-Merle Böhrnsen und Rüdiger Bertram den Kindertiger gewonnen. Über die Auszeichnung und ein Erzählen auf Augenhöhe.

Welche Bedeutung hat die Auszeichnung mit dem Kindertiger für Sie?

Rüdiger Bertram: Der Preis hat eine enorme Bedeutung, gerade, weil er von Kindern verliehen wird. Die Jurys der Vorauswahl wie der Endrunde bestehen aus Kindern. Es hat Spaß gemacht, nach der Verleihung mit den jungen Jurymitgliedern zu sprechen.

Jytte-Merle Böhrnsen: Es war toll zu erleben, wie intensiv sie sich mit den nominierten Drehbüchern beschäftigt haben. Der Preis hat auch für mich eine wahnsinnig große Bedeutung. Ich fand es sehr berührend, weil wir es geschafft haben, die Kinder mit unserem Stoff zu erreichen.

Wie wichtig sind solche Aktionen bzw. Ehrungen direkt vom Zielpublikum?

Jytte-Merle Böhrnsen: Wenn sich Kinder mit Drehbüchern befassen, ist das auch im Sinne der Schulbildung wahnsinnig wichtig. Beim Goldenen Spatz setzt sich die Jury ebenfalls aus Kindern und Jugendlichen zusammen. Man merkt, wie viel die jungen Filmbegeisterten davon mitnehmen, übers Filmemachen lernen. Wir wollen doch engagierte Geschichtenerzähler in die Welt bringen. Auch Projekte wie die SchulKinoWochen sind wichtig. Solche Angebote sollte es wesentlich mehr geben. Sie sind sehr förderlich und sollten entsprechend gefördert werden.

Rüdiger Bertram: Ich war öfters bei Vorstellungen von "Der Pfad" im Rahmen der SchulKinoWoche NRW dabei. Mit diesem Angebot erreicht man auch Kinder, die keine sieben Euro an der Kinokasse zahlen würden, weil Filme wie unserer einfach nicht in deren Fokus stehen. Dann erlebt man, wie geflasht sie nach der Vorstellung sind, wie sehr sie von der Geschichte berührt wurden und darüber sprechen wollen. Das bewegt mich sehr.

Kinderfilme, die nicht auf populären Vorlagen basieren, tun sich meist ziemlich schwer an der Kinokasse. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Rüdiger Bertram: Mein Roman von "Der Pfad" war bei weitem nicht so bekannt wie etwa Die Schule der magischen Tiere". Und klar, ich sehe auch, dass sich Produktionen des "Besonderen Kinderfilms" schwertun. Man konkurriert an der Kinokasse mit den großen Dampfern, die auf populären Vorlagen beruhen oder in der höheren Altersgruppe mit Marvel. Meine eigenen Kinder wären auch nie von sich aus in einen Kinder-Arthousefilm gegangen. Wir müssen den deutschen Kinderfilm wieder cool machen. Es ist ähnlich wie beim deutschen Film in den 1990er-Jahren, der war damals auch uncool. Dann kamen Filme wie zB Knockin' on Heaven's Door", die frischen Wind brachten und ein großes Publikum fanden. Das muss uns beim deutschen Kinderfilm auch gelingen.

Jytte-Merle Böhrnsen: Skandinavien hat eine schöne Kinderfilmkultur. Ein Mädchen aus der Kindertiger-Vorauswahl sagte, wie sehr sie es vermisst, dass der deutsche Kinderfilm nicht auf Augenhöhe erzählt wird, dass sie als Publikum nicht ernst genommen werden. Das hat mich beeindruckt.

Rüdiger Bertram: Deshalb schielen wir Deutschen seit Jahren neidisch nach Skandinavien oder in die Benelux-Länder, die eine florierende Kinderfilmlandschaft vorweisen können. Sie haben dort aber auch entsprechend viel Geld reingesteckt, produzieren wesentlich mehr in diesem Bereich. In Deutschland kann man allein vom Kinderfilm nicht leben.

Wie ist es um das Engagement der Sender beim Kinderfilm bestellt?

Jytte-Merle Böhrnsen: Ich bin ganz froh, dass "Die Schule der magischen Tiere" die Lola für den besucherstärksten Film gewonnen hat. Klar, der Stoff basiert auf einer bekannten Marke. Aber es ist ein Kinderfilm und zeigt, dass man auch damit wirtschaftlich rentabel sein kann. Diese Botschaft ist wichtig und kommt hoffentlich an. Beim Kinderfilm investieren wir in unsere Zukunft. Und ich würde mich natürlich über mehr Sendeplätze bei den Sendern freuen.

Rüdiger Bertram: Kinderfilme werden bei Kika noch gezeigt, bei ARD und ZDF laufen so gut wie keine mehr. Neben der Ausstrahlung ist die Finanzierungsbeteiligung der Sender auch ein Thema. Ich bin froh, dass ich nur Drehbuchautor bin und ich mich nicht um das Geld kümmern muss. Das ist ein Kratzen an alle Türen. "Der besondere Kinderfilm" ist einfach viel zu wenig.

Können Sie als Drehbuchautoren alle Stoffe entwickeln und durchbringen, die Sie gerne machen wollen?

Rüdiger Bertram: Nein. Ich bin ja seit einigen Jahren hauptsächlich als Kinder- und Jugendbuchautor tätig, habe aber in letzter Zeit wieder verstärkt Lust auf Drehbuchschreiben verspürt und sitze aktuell an drei Stoffen. Bei einem Romanprojekt weiß ich, dass das Buch irgendwann im Regal stehen wird. Bei den Drehbüchern weiß ich nicht, ob auch nur einer dieser drei Stoffe es jemals auf die Leinwand schafft.

Jytte-Merle Böhrnsen: Als Autorin könnte ich nicht von meiner Arbeit im Kinderfilmbereich leben. Da müsste man bei einer Serie festangestellt sein oder regelmäßig einen Hit wie "Die Schule der magischen Tiere" schreiben. Die Fördergelder für Drehbücher aus dem Kinder- und Jugendfilmbereich sind einfach geringer als bei Erwachsenenstoffen. Man muss schon eine sehr große Leidenschaft mitbringen, die ich auch definitiv in mir trage.

Rüdiger Bertram: Die Leidenschaft ist wichtig. Inhaltlich wird aktuell sehr viel gesucht nach originären, ungewöhnlichen Stoffen. Leider ist es oft so, dass sie zwar anfinanziert werden, dann aber bei der Schlussfinanzierung scheitern.

Jytte-Merle Böhrnsen: Ich möchte aber nicht Jammern. Wir halten die Fahne hoch und erzählen weiter Kinderfilme auf Augenhöhe!

Rüdiger Bertram: Die besonderen Stoffe, die gesucht werden, lassen sich am Ende eben schwieriger finanzieren als offensichtliche Hits, bei denen der Verleiher weiß, dass er mit vielen, besser noch sehr vielen Besuchern rechnen kann.

Jytte-Merle Böhrnsen: Die Verkaufsstrategie ist oft problematisch. Mein neues Drehbuch handelt vom Tod unter Geschwistern. Das ist sehr interessant, und ich weiß, dass das Kinder fasziniert, eine Mischung aus "Peter Pan", "Die Schatzinsel" und The Sixth Sense". Aber Verleiher damit zu packen, ist schwierig. Das Thema Tod in Verbindung mit Kinderfilm ist ein schwieriges Unterfangen für die Vermarktung. Viele schrecken zurück, weil doch die wirtschaftliche Ebene zählt.

Rüdiger Bertram: Für den Produzenten ist der Verleih ein ausschlaggebender Partner. Bei "Der Pfad" hatten wir das große Glück, dass Warner Bros den Weg mit uns gegangen ist. Aber oft kriegt man von Verleihern zu hören, dass das Thema zwar toll und superwichtig sei, aber leider für sie nicht in Frage komme.

