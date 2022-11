Erster Furtwängler/Kasumba-"Tatort" für Christine Hartmann

Mit mehr als zehn "Tatort"-Folgen hat Regisseurin Christine Hartmann schon einiges an Erfahrung in der ARD-Krimireihe vorzuweisen - und doch ist ihr aktueller "Tatort"-Dreh für sie eine Premiere. In Göttingen sowie Hamburg und Umgebung inszeniert sie im "Tatort: Geisterfahrt", zu dem sie zusammen mit Stefan Dähnert auch das Drehbuch geschrieben hat, zum ersten Mal Maria Furtwängler und Florence Kasumba in den Rollen der Kommissarinnen Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz.

Im "Tatort: Geisterfahrt" werden die Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag von Kriminaldirektor Liebig (Luc Feit) im Göttinger Polizeipräsidium jäh durch die Nachricht über einen Unfall in der angrenzenden Altstadt beendet, bei dem ein Transporter in eine Menschenmenge gerast war. Charlotte Lindholm und Liebigs Ehefrau Tereza (Bibiana Beglau), die als erste vor Ort sind, bietet sich ein Bild des Schreckens. Es gibt zwei Schwerverletzte, den Fahrer des Transporters, Illie (Adrian Djokic), und den Teenager Leopold (Elija Freeman), um deren Leben die Ärzte am Göttinger Klinikum fortan kämpfen.

Die beiden Kommissarinnen ziehen in Erwägung, dass es sich um eine Amokfahrt gehandelt haben könnte und tauchen bei der Suche nach einem Motiv in die Welt der Niedriglohnarbeiter ein. Doch der Paketdienst, für den Illie gearbeitet hat, schiebt die Verantwortung auf den von Christoph Letkowski gespielten Subunternehmer Mischa, der sich daraufhin in die Enge getrieben fühlt. Zusammen mit seiner Frau Jutta (Lea Willkowsky), die als Krankenschwester auf der Intensivstation des Klinikums arbeitet, versucht er, die Ermittlungen von sich abzulenken. Charlotte Lindholm wiederum vermisst ausreichende Unterstützung durch ihren Vorgesetzten Liebig und bittet erneut den Ehemann ihrer Kollegin, den Gerichtsmediziner Nick Schmitz (Daniel Donskoy), um Hilfe.

In weiteren Rollen stehen u.a. Jonas Minthe, Roland Wolf und Wiebke Puls vor der Kamera von Peter Nix.

Produziert wird der "Tatort: Geisterfahrt" von Iris Kiefer (filmpool fiction) im Auftrag des NDR (Redaktion: Sabine Holtgreve, Christian Granderath). Als Producerin fungiert Susanna Enk. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.