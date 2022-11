Kinocharts Deutschland KW 47 online

Am letzten November-Wochenende wurden in den deutschen Kinos gerade einmal rund 650.000 Tickets gelöst. Auf welche Filme sie sich verteilen, lesen Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Mit 145.000 Besuchern (1,66 Mio. Euro) war der alte und neue Spitzenreiter der deutschen Kinocharts, Black Panther: Wakanda Forever", der einzige Titel, der am vergangenen Wochenende eine sechsstellige Besucherzahl erzielen konnte und knackte damit insgesamt die Besuchermillion. Platz zwei blieb mit Karoline Herfurths neuer Komödie "Einfach mal was Schönes" (WE: 74.000 Besucher; 720.000 Euro; gesamt: 289.000 Besucher; 2,71 Mio. Euro) ebenfalls unverändert. Auf der Drei landete mit Don Halls Animationskomödie Strange World" (61.000 Besucher; 520.000 Euro) der erfolgreichste Neustart des Wochenendes.

Komplettiert wird die Top fünf der deutschen Kinocharts aktuell durch The Menu" (WE: 43.000 Besucher; 411.000 Euro / gesamt: 131.000 Euro; 1,24 Mio. Euro) und "Rheingold" (WE: 38.000 Besucher; 392.000 Euro / gesamt: 865.000 Besucher; 8,73 Mio. Euro).

Als zweiterfolgreichster Neustart des Wochenendes verpasste das Horrordrama Bones and All" (13.000 Besucher; 132.000 Euro) auf der Elf die Top Ten der deutschen Kinocharts nur knapp.

Am einzigen Wochenende im November, an dem in den deutschen Kinokassen weniger als eine Mio. Tickets gelöst wurden, wurden insgesamt knapp 650.000 Tickets verkauft, das Einspiel lag bei 6,11 Mio. Euro.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchern