Oliver Kalner wird neuer Vorstandsvorsitzender bei Cherry

Wachwechsel bei der Cherry AG: Zum Jahreswechsel übernimmt Oliver Kaltner den Posten als CEO und Vorstandsvorsitzender von Rolf Unterberger, der Cherry auf eigenen Wunsch hin verlässt. Das gab der Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen sowie von Computer-Eingabegeräten per Pflichtmitteilung bekannt.

Kaltner ist in der Gamesbranche kein Unbekannter. Er bekleidete national wie international Managementpositionen unter anderem für Electronic Arts, Sony und Microsoft, ehe er die Gamesbranche verließ. Auch seine neuen Aufgaben bei Cherry sind nur zum Teil mit Games verbunden. Kaltner soll den strategischen, profitablen Wachstumskurs des Unternehmens weiterführen. Dazu zählt neben dem Gaming auch der Bereich Technologie für hybride Arbeitsplätze sowie der digitalen Gesundheit.

Im Gamesbereich verfügt Cherry über sein breites Portfolio an Tastaturen, Mäusen und ergonomischen Zubehörprodukten auch passende Angebote für Spieler:innen. Vor allem ist das Unternehmen aber dank seiner MX-Technologie als Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen in zahlreichen Produkten vertreten. Nach Unternehmensangaben integrieren 60 Partnerfirmen die Technologie in ihre Produkte. Über acht Milliarden Switches seien verkauft worden. Zuletzt kündigten Schenker Technologies und Corsair neue Produkte mit integrierter Cherry-Technologie an.

"Oliver Kaltner und Cherry sind ein exzellentes Match", so Marcel Stolk, Vorsitzender Aufsichtsrats von Cherry. Kaltner verfüge über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in erfolgreichen global ausgerichteten Unternehmen, mit Managementerfahrung in den Bereichen Operations, Produktinnovationen, Marketing, Vertrieb, Service, Markenmanagement, M&A und Strategie. "Er ist ein Innovator, der Erneuerungen und Transformation für bekannte Marken entlang der Wertschöpfungskette von Hardware, Software und Cloud-Services vorangetrieben hat. Oliver Kaltner bringt eine Leidenschaft dafür mit, den Kunden in den Mittelpunkt der Entscheidungen zu stellen, und bietet damit auch eine frische Perspektive für unsere Geschäftsaktivitäten. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Oliver Kaltner der Richtige ist, um unser Unternehmen zu einem erneuten profitablen Wachstum zu führen, und ich freue mich sehr, mit ihm an diesem Projekt zu arbeiten."

Und Kaltner ergänzt: "Ich freue mich, bei einer so renommierten Marke und hoch angesehenen Plattform im Gaming, der Technologie für hybride Arbeitsplätze und der Digitalen Gesundheit mitzuarbeiten. Das Unternehmen hat zahlreiche vielversprechende Möglichkeiten in Aussicht. Ich bin dankbar, die Verantwortung für das Geschäft von Rolf Unterberger übernehmen zu dürfen, und ich freue mich sehr darauf, in Zusammenarbeit mit dem Team von Cherry unseren begeisterten Kunden auf der ganzen Welt kontinuierliche Innovationen zu bieten."