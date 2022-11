TV-Chef Mark Burnett verlässt MGM

Mark Burnett, als Chairman von MGM Global Television Produzent von Erfolgsformaten wie "Survivor" und "The Voice", hat das Unternehmen jetzt verlassen, nachdem er nach der Übernahme durch Amazon im März dieses Jahres zunächst noch an Bord geblieben war.

Burnett hatte vor 2014 seine Produktionsfirmen wie One Three Media an MGM verkauft und fungierte dort zunächst als President of Television, dann als Chairman von MGM Global Television.

In einem Memo an seine Kollegen, in dem er deutlich machte, dass er sich "in einer Zeit der Entlassungen im Medienbereich" erfolgreich dafür eingesetzt habe, dass alle etwa 150 Angestellten in der TV-Sparte von MGM nach der Übernahme durch Amazon ein Jobangebot gemacht bekommen hätten, erklärte Burnett:

"Zusammen mit meinem dynamischen Team hatte ich eine klare strategische Vision, die TV-Sparte von MGM aufzubauen und wachsen zu lassen. Dazu gehörten der Kauf von großartigen Firmen wie Evolution und Big Fish, der Aufbau von internationalen Scripted- und Non-Scripted-Teams und der Start einer Einheit für Dokumentationen. Wir sind ein kalkulierbares Risiko eingegangen, haben großartige Leute engagiert - und das Geschäft wuchs. Dieses Wachstum war entscheidend für MGMs Zukunft, denn MGM musste seine Werthaltigkeit maximieren, um für einen weltweit tätigen Streamingpartner attraktiv zu werden und sich für seine nächsten 100 Jahre fit zu machen. Ich bin stolz darauf, Teil eines Teams gewesen zu sein, dass den historischen Verkauf an Amazon erreicht hat."

Er werde sich jetzt aus dem täglichen Managementgeschäft zurückziehen und als unabhängiger Produzent tätig sein. Weiterhin werde er aber die von ihm produzierten Serien bei MGM verantworten. Außerdem sicherte Burnett seinen ehemaligen Kollegen zu "für sie und für Amazon für Beratung und Unterstützung zur Verfügung zu stehen".