Sony und Legendary knüpfen mehrjährige Partnerschaft

Legendary Entertainment hat ein Abkommen geschlossen, in dessen Rahmen Sony in den kommenden Jahren Marketing und Vertrieb der neuen Kinofilme von Legendary übernehmen wird. Beide Partner stünden klar hinter der Kinoauswertung und dem Wert des Kinofensters, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt.

The Dark Knight", "Hangover", Inception", "Godzilla", 300", Jurassic World: Das gefallene Königreich", Straight Outta Compton" oder Dune" sind nur einige der großen Filme, mit denen Legendary über die Jahre Kinogeschichte geschrieben hat - nun hat das Unternehmen einen neuen Partner gefunden.

Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt, wird Sony Pictures im Rahmen eines mehrjährigen Abkommens künftig Marketing und Vertrieb neuer Legendary-Kinofilme übernehmen. Ausgenommen ist China, wo diese Aufgabe weiterhin Legendary East obliegt - und ausgenommen sind auch "ausgewählte Filme", bei denen Legendary weiterhin mit Warner zusammenarbeitet, explizit genannt wird Dune: Part Two", der sich aktuell in Produktion befindet und am 3. November 2023 starten soll. Legendary spricht in diesem Kontext von "bereits existierenden" Filmen, meint damit aber offenbar solche, die zumindest im frühen Produktionsstadium stecken, darunter auch ein Sequel zu "Godzilla vs Kong".

Wie bereits zu Beginn der Mitteilung ausdrücklich unterstrichen wird, haben sich mit Legendary und Sony zwei Partner gefunden, die im Gleichlang hinter der Kinoauswertung als Treiber für nachgelagerte Verwertungen und dem langfristigen Wert des Kinofensters stünden.

Für die von Sony betreuten Kinofilme übernimmt das Studio auch den Home-Entertainment und TV-Vertrieb, Legendary verfügt im Rahmen des Abkommens weiterhin über die Möglichkeit, Filme direkt für Streamingplattformen zu produzieren, wie zuletzt Enola Holmes 2".

"Es kommt nicht häufig vor, dass man wahre Profis für eine beiderseits gewinnbringende Partnerschaft gewinnt, die unser Commitment zum Kino und unsere Vision für dieses Geschäft ohne Einschränkungen teilen", erklärten Josh Greenstein und Sanford Panitch, Co-Präsidenten der Sony Pictures Motion Picture Group.

Deren Vorsitzender und CEO Tom Rothman ergänzte: "Legendary ist einfach legendär." Man schätze sich glücklich, das Bekenntnis zu großen Filmen auf der großen Leinwand künftig auch auf deren starke Slate stützen zu können.

Laut Joshua Grode, CEO von Legendary, sei man hocherfreut darüber, diese Partnerschaft mit einem "außergewöhnlichen Team" geschlossen zu haben, dessen Strategie der eigenen Vorstellung davon entspreche, wie man Filme am besten auswerte. Die "unglaubliche Slate", die Mary Parent aufgestellt habe, sei für das Kinoerlebnis geschaffen.