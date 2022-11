Netflix: Bestseller-Verfilmung "Totenfrau" kommt 2023

Mona Film, Barry Films und SquareOne haben den Bernhard-Aichner-Bestseller "Totenfrau" als Serie mit Anna Maria Mühe in der Hauptrolle verfilmt. Es gibt jetzt ein weltweites Startdatum auf Netflix.

Als einziges Land der Welt kam Österreich durch den ORF schon in den Genuss, die Folgen der Bestseller-Verfilmung "Totenfrau" mit Anna Maria Mühe in der Hauptrolle als Bestatterin Blum zu genießen. Die Einschaltquoten der Koproduktion von Netflix und ORF waren im November fantastisch. Der Rest der Welt ist ab 5. Januar auf dem Streamingdienst dabei, wenn Mühe auf den Pfaden des Bestsellers von Bernhard Aichner wandelt und nach dem Mord an ihrem Mann auf Rachefeldzug geht.

Zur Handlung: Blum, Inhaberin eines Bestattungsunternehmens in einem renommierten Skiort und liebende Mutter zweier junger Kinder, wird durch den Unfalltod ihres Mannes in den Grundfesten ihres Lebens erschüttert. Bald begreift sie, dass er ermordet wurde, weil er dabei war, schreckliche Geheimnisse aufzudecken. Sie setzt zu einem Rachefeldzug an, wird aber dabei selbst von der Jägerin zur Gejagten.

Produziert wurde die sechsteilige Serie von Thomas Hroch und Gerald Podgornig für Mona Film sowie Benito Mueller und Wolfgang Mueller für Barry Films, umgesetzt in Koproduktion mit SquareOne Productions (Al Munteanu) und Co-Executive Producer Nicolai Rohde. Das Drehbuch schrieben Barbara Stepansky, Benito Mueller, Wolfgang Mueller, Mike Majzen und Nicolai Rohde, der bei der Serie auch Regie führte. Für die Kamera zeichnet Stephan Burchardt verantwortlich. Neben Anna Maria Mühe sind u.a. Felix Klare, Yousef Sweid, Shenja Lacher, Robert Palfrader, Simon Schwarz, Andrea Wenzl und Wolfram Koch zu sehen.