Einschaltquoten: Henry Hübchen beliebter als Cristiano Ronaldo

Die Romanverfilmung "Das Licht in einem dunklen Haus" mit Henry Hübchen in der Hauptrolle als Hauptkommissar Johannes Fischer sahen gestern Abend im ZDF mehr Zuschauer als das gleichzeitig im Ersten übertragene WM-Spiel zwischen Portugal und Uruguay.

An die Werte der ersten Verfilmung eines Romans von Jan Costin Wagner, Tage des letzten Schnees" Anfang Februar 2020 kam die zweite, Das Licht in einem dunklen Haus", gestern im ZDF zwar nicht heran, für die größte Reichweite des gestrigen Tages reichte es aber dennoch.

5,43 Mio. Zuschauer (MA: 19 Prozent) sahen den zweiten Einsatz von Henry Hübchen als Hauptkommissar Johannes Fischer, rund eine Mio. und gut ein Prozentpunkt weniger als beim ersten. Im Ersten verfolgten zur gleichen Zeit 5,37 Mio. Zuschauer (MA: 19,1 Prozent) den 2:0-Sieg Portugals im WM-Spiel gegen Uruguay.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Fußballübertragung mit einem Marktanteil von 25,2 Prozent dagegen ganz klar die Nummer eins in der gestrigen Primetime; der von Network Movie produzierte ZDF-Montagskrimi kam in dieser Zielgruppe auf 5,4 Prozent.

Die RTL-Dokumentation " Wer wird Millionär? - Das Phänomen: Zwischen Pech und Glück" war mit 9,2 Prozent das beliebteste private Format in dieser Zielgruppe in der gestrigen Primetime. Vox kam gestern Abend mit der Auswanderer-Doku-Soap "Goodbye Deutschland" auf 6,3 Prozent, ProSieben hatte gestern Abend einen The Big Bang Theory"-Marathon programmiert; zu Beginn der Primetime um 20.15 Uhr stand für die Sitcom ein 14/49-Marktanteil von sechs Prozent zu Buche.