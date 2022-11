Prime Video sichert sich Thriller-Miniserie mit Scarlett Johansson

Amazon Studios hat sich mit der Thriller-Miniserie "Just Cause" ein in Hollywood heiß umworbenes Projekt für seinen Service Prime Video gesichert. Star des Projekts ist Scarlett Johansson, die mit ihrer Firma These Pictures auch ausführend produziert.

Amazon Studios hat sich mit der Thriller-Miniserie "Just Cause" ein in Hollywood heiß umworbenes Projekt für seinen Service Prime Video gesichert. Star des Projekts ist Scarlett Johansson, die mit ihrer Firma These Pictures auch ausführend produziert. "Just Cause" basiert auf John Katzenbachs Roman aus dem Jahr 1992 (im Deutschen unter dem Titel "Der Sumpf" erschienen), den Warner Bros. 1995 unter dem Titel "Im Sumpf des Verbrechens" bereits mit u.a. Sean Connery als Film auf die Leinwand brachte, in dem Johansson wiederum - damals gerade einmal zehn Jahre alt - ihren erst zweiten Auftritt vor der Kamera hatte.

Hinter dem aktuellen Miniserienprojekt stecken nun Autorin Christy Hall, die wie Johansson auch ausführend produziert, und Warner Bros. TV als Studio. Die TV-Adaption weicht laut Deadline dahingehend von der Buchvorlage ab, als dass aus dem Protagonisten, Zeitungsreporter Matt Cowart, eine Frau gemacht wird. Madison "Madi" Cowart, eine Journalistin einer Zeitung aus Miami, soll über die letzten Tage eines zum Tode verurteilten Häftlings berichten. Diese Rolle wird von Johansson gespielt.

Zu den aktuellen Projekten von Johanssons These Pictures gehört der von Greg Berlanti inszenierte Apple-Film "Project Artemis", in dem Johansson neben Channing Tatum die Hauptrolle spielt.