Zwei Gotham Awards für "Everything Everywhere All At Once"

Bei den Gotham Awards, die traditionell die Awards-Saison eröffnen, wurde "Everything Everywhere All At Once" als bester Film ausgezeichnet, Ke Huy Quan für die beste Darstellung in einer Nebenrolle. Leer gingen Nina Hoss und "Corsage" aus.

Gestern Abend wurden in New York die Gotham Awards verliehen und damit traditionell die Awards-Saison eröffnet. Als einzige Produktion zweimal ausgezeichnet wurde Everything Everywhere All At Once". Die Geschichte einer chinesischen Einwanderin in die USA, die mit ihrem Mann eine Wäscherei betreibt und nach einem Behördenbesuch durch verschiedene Universen reist, in denen sie unterschiedliche Existenzen führt, wurde als bester Film ausgezeichnet, Ke Huy Quan für die beste Darstellung in einer Nebenrolle. In dieser Kategorie war auch Nina Hoss für ihre Rolle Tár" nominiert gewesen, dessen Regisseur und Drehbuchautor den Gotham Award für das beste Drehbuch erhielt.

Für die beste Hauptrolle - die Schauspielkategorien werden seit dem vergangenen Jahr geschlechtsübergreifend vergeben - wurde Danielle Deadwyler für ihre Rolle in "Till - Kampf um die Wahrheit" ausgezeichnet.

Der Gotham Award für die beste Regie ging an Charlotte Wells für Aftersun", der für die beste Dokumentation an Shaunak Sens All That Breathes", der für den besten internationalen Film an Audrey Diwans Löwengewinner des Vorjahres, Das Ereignis"; in dieser Kategorie war auch Marie Kreutzers Corsage" für den Gotham Award nominiert gewesen.

Die Gotham Awards wurden gestern Abend zum 32. Mal in insgesamt zwölf Kategorien vergeben. Weitere Informationen unter awards.thegotham.org.