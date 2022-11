Foto des Tages: "Der kleine Nick erzählt vom Glück"feiert Premiere

Kino

Am Sonntag Nachmittag feierte das vielfach preisgekrönte, kunstvoll animierte Kinovergnügen "Der kleine Nick erzählt vom Glück" seine Premiere im Rahmen der 22. Französischen Filmwoche in Berlin. Der Leiter des Institut Français Berlin, Cyril Blondel, begrüßte Regisseur Benjamin Massoubre und Produzent Aton Soumache beim Fototermin im Cinema Paris. Der warmherzige Film bezauberte die großen und kleinen Fans und erhielt begeisterten Applaus. Leonine Studios startet "Der kleine Nick erzählt vom Glück" am 1. Dezember bundesweit im Kino. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Susanna Grau (Leonine), Cyril Blondel, Benjamin Massoubre, Aton Soumache, Véronique Philibert Philbois (Mediawan) und Anne Vassevière (Institut Français). Foto: Leonine Studios, Nils Jaspersen