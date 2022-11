November endet mit schwachen Kinozahlen

Die WM-Lust der Deutschen stieg am gestrigen Sonntag etwas, die Kinolust sackte am Wochenende hingegen ab - und die schwachen Gesamtzahlen waren beileibe nicht nur auf den Mangel an hochkarätigen Neustarts zurückzuführen.

Ob das Spiel Spanien gegen Deutschland Unterhaltungswert bot, vermag ich aufgrund persönlichen Boykotts dieses Turniers nicht zu sagen. Zumindest die Einschaltquoten gingen gegenüber dem Auftaktspiel vom vergangenen Mittwoch zwar deutlich (von nur gut neun auf über 17 Mio. Zuschauer) nach oben, allerdings dürfte der Anstieg zumindest bis zu einem gewissen Grad der Tatsache geschuldet sein, dass die Auftaktniederlage am Nachmittag deutscher Zeit vonstattenging, während man sich das Unentschieden zur besten Sendezeit erspielte.

Mit den Einschaltquoten früherer Fußball-Weltmeisterschaften kann sich diese jedenfalls noch nicht annähernd messen. Und tatsächlich lässt sich ebenso sagen, dass die Kinozahlen vom vergangenen Wochenende - so schwach sie auch waren - wiederum noch ein gutes Stück von den Abgründen entfernt waren, die man während sommerlicher Fußball-Turniere schon erreicht hat. Wobei sich bei abendlichen Stadtbummeln durchaus der Eindruck aufdrängen konnte, dass sich die Rückkehr der Weihnachtsmärkte nach zweijähriger Pause ebenfalls deutlich negativ auf andere Freizeitaktivitäten auswirkte.

Wie auch immer: Der Kinomarkt hat gelitten - und das nicht zu knapp. So wurden laut der FilmSource-Auswertung von Comscore 41,1 Prozent weniger Tickets verkauft als noch am vorletzten November-Wochenende, das Boxoffice ging sogar um fast 43 Prozent zurück. Gezählt wurden knapp 677.000 Besuche und rund 6,3 Mio. Euro Ticketumsatz, insgesamt stehen im laufenden Jahr laut dieser Bilanz bislang 64,6 Mio. Besuche zu Buche. Damit hätte sich der Rückstand auf 2019 in den ersten beiden Monaten des vierten Quartals weiter vergrößert (auf zuletzt knapp 35 Prozent), nachdem er schon zwischen Juli und September gegenüber dem Halbjahresstand leicht angestiegen war.

Selbstverständlich war die anhaltende US-Tentpole-Flaute (aus der Black Panther: Wakanda Forever" und der kommende Avatar: The Way of Water" herausstechen) ein erheblicher Faktor beim enttäuschenden Wochenendergebnis. Zwar konnte sich Strange World" auch in Deutschland als bester Neustart auf Platz zwei platzieren, allerdings tat er dies mit Zahlen, die leider auch nicht sehr viel beeindruckender waren als jene in den USA. Vor allem aber brachen die Bestandstitel quasi durch die Bank massiv ein, tatsächlich gab es in der gesamten Top Ten nur drei Filme, die gegenüber dem Vorwochenende nicht wenigstens die Hälfte ihrer Besuchszahlen einbüßten.

Letzteres galt leider auch für die unangefochtene Nummer 1, "Black Panther: Wakanda Forever", der mit knapp 146.000 Besuchen in seiner dritten Auswertungswoche erstmals hinter das Vergleichsergebnis des Vorgängers (und auch dessen Zahlen der vierten Woche) zurückfiel, dabei aber wenigstens zum nächsten Millionär avancierte. Das Minus von 51,3 Prozent war allerdings beileibe nicht das höchste in der Top Ten: Black Adam", Der Nachname", Die Schule der magischen Tiere 2" und "Rheingold" bauten allesamt noch stärker ab - letzterer sogar um 58 Prozent. Auch auf den Plätzen 10 bis 20 sieht das Bild nicht besser aus, der vom Publikum leider unterschätzte "The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte" stürzte nach ohnehin enttäuschendem Start in der Vorwoche sogar um 65 Prozent ab.

Wenn sich etwas Positives darüber sagen lässt, dann, dass derartige Drops natürlich klarer Ausdruck von Sonderfaktoren wie eben der WM sind, auch wenn man natürlich hoffen durfte, dass deren Effekte bei einem Winterturnier ohne breite Public-Viewing-Angebote und angesichts der kritischen Haltung vieler Deutscher etwas überschaubarer ausfallen würden.

Am besten hielten sich unter den Top-Ten-Filmen noch Ein Weihnachtsfest für Teddy" mit einem Minus von gut 29 Prozent, The Menu" mit minus 36,8 Prozent und Einfach mal was Schönes", der mit einem Rückgang der Besuchszahlen um 38,5 Prozent ebenfalls noch sehr positiv aus dem Chartsgeschehen heraussticht. Generell lässt sich sagen, dass Titel aus dem Arthouse-Bereich bzw. jene mit etwas weiblicherer Zielgruppe im Schnitt weniger stark litten als andere Titel - was im Prinzip durchaus in das typische WM-Bild zu passen scheint.

Was natürlich nicht Teil der Comscore-Bilanz ist, sind die Zahlen der Einsätze von "Glass Onion: A Knives Out Mystery". Hiertzu liegen aktuell keine konkreten Schätzungen vor; in den USA zumindest soll der Film einen herausragenden Kopienschnitt im limitierten Release erzielt haben. Davon, dass die Berücksichtigung des Netflix-Titels die Gesamtbilanz für das Wochenende signifikant aufhellen würde, ist aufgrund der begrenzten Einsätze eher nicht auszugehen.

Der Blick auf die Startliste lässt am kommenden Wochenende nun einen schwachen Dezember-Auftakt erwarten, sollten sich die aktuellen Toptitel im Lauf der Woche nicht überraschend stark erholen können.