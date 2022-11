"Irland-Krimi"-Doppel im Dreh

In Irland finden aktuell die Dreharbeiten zu den Filmen sieben und acht aus der ARD-Donnerstagskrimireihe mit Désiree Nosbusch in der Hauptrolle der Kriminalpsychologin Cathrin Blake statt.

An der Ostküste Irlands inszeniert Matthias Tiefenbacher noch bis 9. Dezember die Filme sieben und acht aus der ARD-Donnerstagsreihe "Irland-Krimi" mit Désiree Nosbusch in der Hauptrolle der Kriminalpsychologin Cathrin Blake.

Im "Irland-Krimi: Blackout" (AT) zu dem Elke Hauck, Sven Poser und Sebastian Andrae das Drehbuch geschrieben haben, will Cathrin Blake das Vertrauen der introvertierten Schülerin Hannah (Tara Cush) gewinnen, die ihr bei der Aufklärung des Todes ihrer besten Freundin Moira (Lauryn Canny) behilflich sein könnte. Die begabte und beliebte Schülerin war nach einer Party tot aufgefunden worden und alles weist auf ein Sexualverbrechen hin. Hannah war die vermeintlich Letzte, die ihre Freundin lebend gesehen hat, kann sich aber an nichts mehr erinnern. Während der Arbeit mit dem offensichtlich traumatisierten Mädchen kommt Cathrin Blake einem Verbrechen auf die Spur, dass lange vor der Nacht von Moiras Tod stattgefunden hat.

Zum "Irland-Krimi: Galway Girl" (AT) hat Sebastian Andrae das Drehbuch zusammen mit Dagmar Gabler und Katja Kittendorf geschrieben. Diesmal wird Kriminalpsychologin Cathrin Blake mitten in der Nacht zu einem Notfall gerufen: Eine junge Frau droht, sich von einem Hochhaus in den Tod zu stürzen. Bei der verstörten jungen Frau handelt es sich um Moon (Serena Kennedy), die einige Jahre zuvor bei Cathrin in Therapie gewesen war, diese aber abgebrochen hatte. Cathrin gelingt es, Moon zurückzuhalten; ihren Geliebten Colin, der kurz vor Cathrins Eintreffen vom Hochhausdach gestürzt war, kann sie aber nicht mehr retten. Auf den ersten Blick deutet alles auf Selbstmord hin, doch dann merkt Cathrin, dass Moon etwas zu verbergen hat.

In weiteren Rollen stehen u.a. Declan Conlon, Rafael Gareisen, Rósín O'Donovan, Elaine Purdue, Killian Filan, Malcom Adams, Serena Kennedy, Kerri Quinn, Jack Nolan und Owen Roe vor der Kamera von Hanno Lentz

Produziert werden die beiden "Irland-Krimis" von der good friends Filmproduktion (Produzenten: Moritz von der Groeben, Nikola Bock) im Auftrag der ARD Degeto (Redaktion: Katja Kirchen) für die ARD. Ausstrahlungstermine stehen noch nicht fest.