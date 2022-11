Jürgen Schopper ist Vizepräsident der HFF

Jürgen Schopper, der seit April 2021 die Professur des neuen Studienschwerpunkts VFX an der Hochschule für Fernsehen und Film in München inne hat, ist vom Hochschulrat zum Vizepräsident gewählt worden und gehört nun zur HFF-Hochschulleitung.

Jürgen Schopper, der seit April 2021 die neue Professur des neuen Studienschwerpunkts VFX an der Hochschule für Fernsehen und Film in München inne hat, ist vom Hochschulrat einstimmig zum Vizepräsident gewählt worden und gehört nun zur HFF-Hochschulleitung neben Präsidentin Bettina Reitz, Kanzlerin Sabine Walz-Jaeger und Vizepräsident Johannes Wende.

Schopper sagt dazu laut Pressemitteilung der Hochschule: "Der Studienschwerpunkt VFX ist an der HFF München erfolgreich gestartet und mittlerweile mit nahezu allen Abteilungen der Hochschule bestens verzahnt. Gerade diese abteilungsübergreifende Zusammenarbeit fand ich besonders spannend und zielführend für unsere Hochschule, da sie Horizonte öffnet. Dies möchte ich sehr gerne ausbauen und stärken. In dem neuen Amt als Vize-Präsident scheint mir die Möglichkeit dafür, sowie generell an der Gestaltung der Zukunft unserer Hochschule aktiv mitwirken zu können, sehr attraktiv. Wie sehr sich die HFF München in den letzten Jahren bereits gewandelt und teilweise neu-erfunden hat, steht außer Frage - dies verdankt sie auch dem Engagement der Hochschulleitung - umso mehr freue ich mich nun auf diese Zusammenarbeit."

Bettina Reitz sagt über ihn: "Mit Jürgen Schopper haben wir nicht nur einen renommierten und preisgekrönten Creative Art Director, sondern auch einen langjährigen engagierten Hochschullehrer als Vizepräsidenten gewonnen." Sie führt aus, dass "er auf seine eigene langjährige Berufstätigkeit, seine zahlreichen Kontakte in die Branche und seine Erfahrungen beim Aufbau eines Studiengangs zurückgreifen" konnte und fährt fort: "Bereits an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule hat er erfolgreich das Studienfach 'Film & Animation' aufgebaut und lange Zeit geleitet. Aus dieser Zeit bringt er auch umfangreiche Erfahrungen in der Hochschulgremienarbeit mit, u.a. bereits als Dekan. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in der Hochschulleitung und sind uns sicher, dass Jürgen Schopper wichtige Impulse einbringen wird."

Schopper studierte Malerei, Design und Digitale Bildgestaltung. Er war als Computeranimator und als Production Designer für Film- und TV-Produktionen tätig, ehe er 1995 bei 20th Century Fox als Computer Animation Artist für Independence Day" beschäftigt war, der 1996 mit dem Oscar für die besten visuellen Effekte ausgezeichnet wurde. Zurück in Deutschland war er bei ARRI als Visual Effects Supervisor und Creative Director für VFX tätig.