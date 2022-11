Michael Krummenacher zu "Räuber Hotzenplotz": Zurück zum inneren Kind

Der Schweizer Regisseur Michael Krummenacher ist ab 8. Dezember mit der Neuverfilmung von Otfried Preußlers Klassiker "Der Räuber Hotzenplotz" in den Kinos. Mit uns sprach er über seine Herangehensweise und den Wunsch, einen einfachen Film zu machen.

Was hat Sie an "Räuber Hotzenplotz" besonders gereizt? Sie haben davor ganz andere Projekte umgesetzt.

MICHAEL KRUMMENACHER: Als die Anfrage kam, musste ich tatsächlich ein bisschen nachdenken, weil ich zuvor erwachsenere, ernstere, düstere Stoffe inszeniert habe. Aber als ich das Drehbuch las, kamen so viele Kindheitserinnerungen hoch, dass ich den Film unbedingt machen wollte. Ich hatte das Buch als Dreijähriger von meiner Oma bekommen und es wurde zu einem meiner Lieblingsbücher. Zuerst beeindruckten mich die Illustrationen. Mich reizte, diese Welt und ihre Figuren zu gestalten. Ich liebe alle Formen des fantastischen Films und selten genug hat man im deutschsprachigen Kino die Chance, mit fantastischen Elementen zu arbeiten.

Der Film hält sich visuell und inhaltlich eng an die Vorlage. Wie sah das Konzept aus?

MICHAEL KRUMMENACHER: Ich konnte und wollte mich nicht so weit von den Illustrationen, die mich als Kind prägten, entfernen. Zum Beispiel war es für mich ein Muss, dass der Räuber Hotzenplotz barfuß geht. Das wird nicht im Text erwähnt sondern ist nur auf den Bildern zu sehen. Es ist aber eines der unzähligen, liebevollen Details, die mich als Kind beeindruckten. Ein Räuber, der immer barfuß gehen darf. Das gehört zum Anarchischen der Figur. Wir haben auch manche Elemente aus dem Buch genommen und sie im Film stark ausgebaut, wie etwa die Augen des Schlosses von Zauberer Zwackelmann, die im Buch nur angedeutet sind. Wir haben sie als eine Erweiterung seiner Persönlichkeit auf das Schloss bildlich und erzählerisch übertragen.

Wie sah die Zusammenarbeit mit Drehbuchautor Matthias Pacht aus?

MICHAEL KRUMMENACHER: Das Buch war bereits sehr weit, was die Verzahnung der Episoden, die Dialoge und die Figurenzeichnung betraf, als ich eingestiegen bin. Matthias zeigte sich offen für alle Anregungen, die sich in der Vorbereitung ergaben, wie zum Beispiel die erwähnten Augen des Schlosses, arbeitete sie ein und verbesserte sie. Als wir drehten, war das Buch sehr nah an der Vision wie wir uns den Film vorstellten.

Wie frühzeitig haben Sie sich mit den Verantwortlichen der anderen Gewerken zusammengesetzt?

MICHAEL KRUMMENACHER: Die Verzahnung der Gewerke, zwischen Szenen-, Kostüm- und Maskenbild und Kamera war bei diesem Film, in dem man im Gegensatz zu einem naturalistischen Drama eine ganz eigene Welt erschafft, viel enger. Wir haben deswegen sehr früh im Projekt Ideen ausgetauscht. Besonders wichtig war mir, dass "Räuber Hotzenplotz" ein einfacher Film wird. Als Vater einer Tochter sehe ich Kinderfilme anders als früher. Viele Filme wirken überladen, sind zu schnell geschnitten, haben zu viel Action, zu viele VFXen. Unser "Hotzenplotz" sollte Klarheit in den Einstellungen haben und ohne Sperenzchen auskommen. Deswegen haben wir versucht, so viel wie möglich in der Kamera zu machen und möglichst viele praktische, physische Effekte einzubinden. So haben wir die Unke und Wasti als Krokodil mit Animatronics hergestellt. Dazu mussten wir erst einmal eine Firma finden, die das heutzutage noch macht. Diese Effekte verleihen dem Film eine Haptik und einen besonderen Charme, der, wie ich hoffe, im positiven Sinne als altmodisch wahrgenommen wird.

Die gelungene Überzeichnung der Figuren erinnert auch ein bisschen an Kasperletheater, das ja auch vom Kindlichen, Anarchischem lebt.

MICHAEL KRUMMENACHER: Die erwachsenen Figuren sind ja allesamt wahnsinnig neurotisch. Zwackelmann mit seiner Kartoffelsucht und seinem Verfolgungswahn, Hotzenplotz mit einem ausgeprägten Vaterkomplex. Dagegen sind die Kinder die normalsten. Das macht den Reiz der Geschichten von Preußler aus. So gesehen sind die Figuren ein bisschen übertrieben gestaltet. Mir war sehr wichtig, dass man alle Figuren in ihrem Universum und ihrer Schrulligkeit ernst nehmen kann und ihnen auch nahe kommt. Ich finde, das ist bei unserer Adaption mehr der Fall als bei den vorherigen von Gustav Ehmck oder von Gernot Roll.

Sie haben die vorherigen Verfilmungen zur Recherche angesehen.

MICHAEL KRUMMENACHER: Bewusst erst sehr spät, als die meisten künstlerischen Entscheidungen schon getroffen waren. Ich wollte mich nicht an den vorhergehenden Filmen abarbeiten, sondern die Buchvorlage adaptieren. Wir haben im Gegensatz zu den anderen Verfilmungen auch das vierte Buch, in dem Kasperl und Seppel die Mondrakete bauen, berücksichtigt. Unser Film wäre allein durch unsere Besetzung und unseren Blick auf die Geschichte anders geworden.

Eine tolle Besetzung. Wie haben Sie mit Nicholas Ofczarek und August Diehl gearbeitet?

MICHAEL KRUMMENACHER: Am Anfang stand erst einmal die Frage, wer diese ikonographischen Rollen überhaupt spielen könnte. Bereits bei der ersten Drehbuchseite dachte ich, dass Nicholas Ofczarek Hotzenplotz spielen muss. Daraus ergab sich der restliche Cast, den man so vielleicht nicht erwartet hättet. August Diehl hat man noch nie so gesehen und ich finde ihn schlicht fantastisch. Ich habe mich mit beiden Schauspielern früh ausgetauscht und wir versuchten gemeinsam herauszufinden, wie sprechen sie, wie bewegen sie sich, wie überzeichnet sollen sie sein? Wie schafft man es, dass Zwackelmann trotz der schiefen Zähne glaubwürdig ist? Die Hauptaufgabe war, mutig zu bleiben und immer wieder zu überprüfen, ob die Darstellung für die Szene passt, ob man mehr oder weniger Gas geben sollte. Schauspieler wie die beiden sind ein Geschenk. Sie können so viel anbieten.

Wie war es mit den jungen Hans Marquardt und Benedikt Jenke zu arbeiten?

MICHAEL KRUMMENACHER: Bei Hans und Bene war es ganz ähnlich. Wir haben früh angefangen, an ihrer Körperlichkeit zu arbeiten und wie sich diese verändern muss, wenn Kasperl seine Mütze Seppel gibt. Ich bin mit ihnen durch die Szenen gegangen und habe sie genauso ernst genommen wie die erwachsenen Schauspieler. Es war für sie eine grosse Herausforderung, sie hatten beide viele Drehtage - und haben einen grandiosen Job gemacht.

Wie sahen die Proben aus?

MICHAEL KRUMMENACHER: Wir haben Gespräche geführt und die Ideen dann Schritt für Schritt von der Theorie in die Praxis übersetzt. Mit den Kostümentwürfen stellten sich neue Fragen. Wie bewegt sich Zwackelmann mit dem Zaubermantel? Wie weit muss er sich mit seinem Zauberhut bücken, um durch eine Türe zu kommen? Manchmal hat man wegen der Verfügbarkeiten der Schauspieler weniger Zeit zu proben als man gerne hätte, aber gerade bei einem Film wie "Hotzenplotz" ist unabdingbar, sich vorher intensiv mit den Rollen auseinanderzusetzen.

Die Musik trägt sehr viel zum optimistischen, unterhaltenden Tonfall des Filmes bei. Wie haben Sie mit Komponist Niki Reiser gearbeitet?

MICHAEL KRUMMENACHER: Wir haben bereits vor dem Dreh mit der Zusammenarbeit begonnen, da wir die Melodie für die Kaffeemühle der Großmutter brauchten. Sie sollte als Leitmotiv fungieren. Während des Schnitts hat sich Niki Reiser neben uns einquartiert und parallel komponiert. Wenn wir später eine Szene nochmal umschnitten, musste er seine Musik wieder anpassen, worüber er sich nicht wirklich gefreut hat. Durch die räumliche Nähe war es ein intensiver, schöner Prozess und Austausch. Und ich freue mich sehr darüber, dass Niki dafür mit dem Deutschen Filmmusikpreis ausgezeichnet wurde.

"Räuber Hotzenplotz" ist Ihr bis dato aufwändigstes Projekt. Hat es Sie unter Druck gesetzt?

MICHAEL KRUMMENACHER: Ich erinnere mich noch sehr gut an den Dreh meines ersten Kurzfilmes an der Münchner Filmhochschule. Diese drei Drehtage empfand ich als genauso aufregend wie Jahre später die 90 Tage beim Dreiteiler "Preis der Freiheit". Man wächst an seinen Aufgaben und stellt sich neuen Herausforderungen. Das Schöne an "Hotzenplotz" ist, dass es einen zu seinem inneren Kind zurückbringt, so dass wir, die Besetzung, das Team und ich, auch über einen langen Zeitraum immer mit Freude dabei waren.

Im Sommer haben Sie ein weiteres neues Genre bearbeitet und einen "Tatort" aus Franken inszeniert, "Hochamt für Toni".

MICHAEL KRUMMENACHER: Als Zuschauer mag ich ein breites Spektrum von Kino, von Andrei Tarkowski über koreanisches Arthouse bis hin zu einigen Filmen von Michael Bay. Deshalb fände ich es absurd, mich als Macher selber zu schubladisieren. Es muss mich etwas an der Geschichte, der Form oder den Figuren faszinieren. Beim "Tatort" mochte ich das Drehbuch von Bernd Lange. Außerdem wollte ich gerne wieder mit Fabian Hinrichs arbeiten, den ich sehr schätze. Ich hatte Lust, den Film zu machen, das Label "Tatort" interessierte mich weniger.

Tatsächlich musste ich mich nach "Räuber Hotzenplotz" bei "Hochamt für Toni" aber erst wieder an diese Form von Realismus gewöhnen und wieder herausfinden, wie man denn nochmal Autoszenen dreht.

Sie haben am Anfang Ihrer Karriere auch die Drehbücher zu ihren Regieprojekten geschrieben. Realisieren Sie wieder eigene Stoffe?

MICHAEL KRUMMENACHER: Die letzten Jahre hatte ich das Glück, viele tolle Projekte als Regisseur drehen zu dürfen, aber mir fehlte es, eigene Stoffe zu entwickeln. Aktuell arbeite ich mit "Landesverräter" an einem Schweizer Kinofilm mit Contrast Film und Amalia Film als deutsche Koproduktion. Außerdem entwickle ich eine Serie mit dem Arbeitstitel "Asphalt" zusammen mit Superfilm. Beide Projekte schrieb ich mit Silvia Wolkan, mit der ich seit der Filmhochschule zusammenarbeite. "Landesverräter" erzählt von einem solchen im Zweiten Weltkrieg, der Geheimnisse an die Nazis verkauft und zum Tod verurteilt wird, und "Asphalt" ist ein düsterer Thriller, der an der Autobahn spielt. Ich freue mich darüber, dass es mit eigenen Stoffen wieder vorangeht, aber sogenannte Auftragsarbeiten haben genauso ihren Reiz für mich. Eine Mischung fände ich schön.

Das Interview führte Heike Angermaier