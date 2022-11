CineEurope-Termin für 2023 steht

Um Superlative war man bei der CineEurope noch nie verlegen - und so versprechen die Organisatoren für das kommende Jahr nicht weniger als die bislang beste Veranstaltung der Geschichte. Details zum Programm gibt es zwar noch keine, allerdings verlässt man sich schon jetzt auf Unterstützung durch die fünf Hollywood-Majors (Walt Disney hatte im vergangenen Jahr erst relativ kurzfristig zugesagt) sowie auf europäische Player wie Studiocanal und UniFrance - zudem hofft man, die Zahl der Verleihpartner 2023 ausbauen zu können.

Was jedenfalls schon feststeht, ist der Termin - und an dieser Stelle gibt es keine Überraschungen. Denn nach dem Pandemie-bedingten Ausfall der Präsenzveranstaltung in 2020 und der Verschiebung in den Herbst in 2021 war die europäische Kino-Leitmesse schon in diesem Jahr an ihren angestammten Juni-Termin zurückgekehrt. Dort bleibt sie auch im nächsten Jahr: Denn wie heute bekanntgegeben wurde, findet die CineEurope 2023 vom 19. bis 22. Juni im CCIB in Barcelona statt.