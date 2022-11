Nadja Uhl ermittelt zum dritten Mal als "Die Jägerin"

In Berlin inszeniert Ismail Sahin noch bis Anfang Dezember nach einem Drehbuch von Robert Hummel den dritten Film aus der ZDF-Krimireihe "Die Jägerin".

In der Episode "Riskante Sicherheit" spielt Nadja Uhl in der Hauptrolle erneut die engagierte und eigenwillige Staatsanwältin Judith Schrader, deren Ermittlungen beginnen, als in einem Berliner Bürgeramt Blankopässe gestohlen werden. Schamil, einer der Täter, kommt schwer verletzt in Begleitung zweier Männer, die sich später als seine Brüder herausstellen, ins Krankenhaus. Noch vor Ort werden die Rettungskräfte von Mitgliedern des tschetschenischen Clans, dem auch der Verletzte angehört, bedroht. Als Schamil wenig später stirbt, schwört sein Vater Rache.

Staatsanwältin Judith Schrader und der LKA-Beamte Jochen Montag (Dirk Borchardt) finden heraus, dass Schamil und seine beiden Brüder für Sicherheitsunternehmen gearbeitet haben und können einen der Brüder in U-Haft bringen. In der Folge tauchen die beiden Ermittler tief in das Geflecht konkurrierender Sicherheitsunternehmen ein.

In weiteren Rollen stehen u.a. Juergen Maurer, Malick Bauer, Altamasch Noor, Patrick Güldenberg, Vedat Erincin, Eray von Egilmez, Eugen Knecht, Judith Engel, Sebastian Schwarz und Marie Schöneburg vor der Kamera.

Produziert wird "Die Jägerin - Riskante Sicherheit" von Real Film Berlin (Produzentin: Heike Streich, Producerin: Marie Ebenhan) im Auftrag des ZDF (Redaktion: Esther Hechenberger). Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

Den ersten Film der Reihe mit Nadja Uhl als Staatsanwältin Judith Schrader, Gegen die Angst", sahen im Juni 2021 parallel zum Fußball-EM-Spiel zwischen Dänemark und Russland gut 4,6 Mio. Zuschauer, der Marktanteil lag bei knapp 17 Prozent. "Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz" kam im September 2021 auf gut 5,6 Mio. Zuschauer und etwas mehr als 20 Prozent Marktanteil.