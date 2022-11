Sat.1: "Blackout" feiert Free-TV-Premiere auf Krimi-Sendeplatz

Im neuen Jahr wagt Sat.1 am Donnerstagabend einen neuen Krimi-Sendeplatz, auf dem hauptsächlich internationale Serien in Erstausstrahlung laufen. Aber auch das deutsche Format "Blackout" ist dabei.

Am 14. Oktober 2021 startete die deutsche Event-Serie "Blackout" über einen apokalyptischen europäischen Stromausfall exklusiv auf der Streaming-Plattform Joyn. Nun kommt das Format mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle auf dem neuen Sat1-Seriensendeplatz ins Free-TV. Der Sender will vor allem mit internationalen und europäischen Serien-Erstausstrahlungen den Donnerstag zum Krimiabend ausbauen.

Am 5. Januar geht es mit der französischen Krimi-Serie "Biarritz - Mord am Meer" (OT: "J'ai menti") los. In den ersten Monaten 2023 folgen die französische Krimi-Serie "Tödliche Ahnung" (OT: "Visions"), die deutsche Serie "Blackout" und die britische Serie "Litvinenko" über den Agenten Alexander "Sasha" Litvinenko (1962-2006), der erst für den sowjetischen KGB spionierte und dann vom russischen Geheimdienst FSB zum britischen MI6 übergelaufen ist.

Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann kommentiert: "Unsere Zuschauer:innen lieben Krimis. Mit dem neuen Donnerstagabend wollen wir ihnen die Chance geben, erstklassige Event-Serien aus Europa und der ganzen Welt zu entdecken. Dienstags zeigt Sat.1 weiter US-Serien. In Zukunft gibt es somit zwei Krimi-Abende in Sat.1."