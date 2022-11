USA: Immer noch Umsatz mit Disc-Verleih

Das an der Nasdaq notierte Konsumgüter- und Medienunternehmen Chicken Soup for the Soul Entertainment hatte zum 11. August 2022 den Kiosk-Betreiber Redbox für 375 Mio. Dollar übernommen. Aus jetzt veröffentlichten Quartalszahlen geht hervor, dass Redbox einen Nettoverlust von 9,5 Mio. Dollar im dritten Quartal bilanzierte. Der aus der Vermietung von DVDs und Blu-rays sowie aus transaktional bereit gestellten Inhalten via VoD erzielte Umsatz betrug demnach 31,6 Mio. Davon entfielen auf den Disc-Verleih etwa 25 Mio. Dollar.

The Digital Entertainment Group hatte kürzlich bekannt gegeben, dass im dritten Quartal mit Disc-Verleih 135,91 Mio. Dollar umgesetzt wurden; ein Minus von 9,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten dieses Jahres betrugen die Einnahmen rund 400 Mio. Dollar.

Auch Netflix verdient mit dem Versand von DVDs und Blu-rays per Post immer noch Geld: im dritten Quartal setzte der Streamer 35 Mio. Dollar um. Insgesamt waren es 2022 bisher 112 Mio. Dollar.