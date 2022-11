US-Fernsehen: Zuschauerrekord für WM-Partie England gegen USA

Die Übertragung des Fußball-WM-Spiels zwischen England und den USA hat am Freitagnachmittag in den USA so viele Zuschauer vor die Bildschirme gelockt wie noch kein Männer-Fußballspiel zuvor.

Während das Zuschauerinteresse an den Spielen der Winter-Fußball-WM in Katar in Deutschland aktuell noch deutlich hinter dem der vergangenen (Sommer-)Turniere liegt, konnte in den USA ein neuer Rekordwert erzielt werden.

So kam das 0:0 des US-Teams gegen England am Freitagnachmittag bei Fox Sports auf 15,3 Mio. Zuschauer und erzielte damit die größte TV-Reichweite, die es in den USA jemals bei einem Männer-Fußballspiel gegeben hatte; in der Spitze sahen die Partie zwischen 15.30 und 15.45 Uhr Ortszeit 19,64 Zuschauer.

Bisheriger Rekordhalter war das Finale des WM-Turniers in den USA zwischen Brasilien und Italien mit 14,51 Mio. Zuschauern gewesen.