China: Steigende Coronazahlen drücken Boxoffice auf Halbjahrestief

Infolge steigender Coronazahlen sind in Chinas Großstädten in den letzten Tagen erneut ganze Stadtviertel abgeriegelt worden, die Straßen in Peking glichen Geisterstraßen.

Das hatte auch Auswirkungen auf das Boxoffice des vergangenen Wochenendes, das von Freitag bis Sonntag mit insgesamt 8,6 Mio. Dollar nach Angaben von Artesan Gateway auf dem schwächsten Niveau seit einem halben Jahr lang.

Erfolgreichster Film des Wochenendes war erneut Vorwochenspitzenreiter "Detektiv Conan - The Movie, Film 25: Die Halloween-Braut", der mit 3,4 Mio. Dollar zwar 71 Prozent unter seinem Vorwochenwert lag, aber immer noch deutlich vor dem Zweitplatzierten "The Tipping Point" (WE: 1,3 Mio. Dollar; gesamt: 19,6 Mio. Dollar) landete. Insgesamt steht "Detektiv Conan - The Movie, Film 25: Die Halloween-Braut" nach seinem zweiten Wochenende am chinesischen Boxoffice bei 16,9 Mio. Dollar. Platz drei belegte das heimische Drama "Farewell Beijing" (WE: 1,2 Mio. Dollar; gesamt: 4,8 Mio. Dollar), gefolgt dem Heldenepos "Homeconing" (WE: 700.000 Dollar; gesamt: 221 Mio. Dollar), das lange Zeit Platz eins der chinesischen Kinocharts belegt hatte.

Die Hoffnungen der Kinobetreiber in China liegen nun - neben dem Abflauen der Coronawelle - auf Avatar: The Way of Water", der in der vergangenen Woche einen Starttermin in China Mitte Dezember bekommen hatte.