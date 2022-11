Susanne Stürmer zur ELIA-Präsidentin gewählt

Die Präsidentin der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf steht künftig der European League of Institutes of the Arts, dem größten europäischen Netzwerk von Kunsthochschulen, vor.

Im Rahmen der ELIA Biennial Conference 2022 an der University of the Arts Helsinki wurde Susanne Stürmer von der Mitgliederversammlung zur neuen Präsidentin der ELIA gewählt. Die European League of Institutes of the Arts (ELIA) vereint über 260 Mitgliedern in 48 Ländern, repräsentiert rund 300.000 Studierende und ist damit das größte europäische Netzwerk von Kunsthochschulen. ELIA vertritt internationaler Ebene die Interessen der künstlerischen Hochschulbildung und -forschung und wurde 1990 ins Leben gerufen, Stürmer, die Präsidentin der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf gehört dem Representative Board von ELIA seit Dezember 2016 an.

"ELIA ist ein großartiges Netzwerk - international, absolut vielfältig und hochprofessionell. Der Austausch mit Kolleg:innen aller künstlerischen Fächer ist inspirierend und die Themen gemeinsamen Interesses zahlreich: Diversität und Teilhabe an den Hochschulen, der Beitrag der Künste zu den gesellschaftlichen Herausforderungen, die Forschung in den Künsten, unser junges Austauschprogramm mit der Ukraine UAx - sind nur einige davon. Es ist eine Ehre, in dieser Position einen Beitrag zur Weiterentwicklung von ELIA zu leisten", so Susanne Stürmer.