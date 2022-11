Einschaltquoten: Gut 17 Mio. Zuschauer sehen deutsches Unentschieden

Auch wenn bei dem gestrigen 1:1 der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Spanien erstmals im laufenden Turnier die Zehn-Mio.-Zuschauer-Marke geknackt wurde, bleibt das Zuschauerinteresse an der Winter-WM in Katar weiter hinter dem an der Sommer-WM in Russland vor vier Jahren zurück.

Bei der gestrigen Übertragung des WM-Spiels zwischen Deutschland und Spanien im ZDF wurde erstmals in diesem Turnier die Zehn-Mio.-Zuschauer-Marke geknackt - und das deutlich. Hinter den Werten der Fußball-WM von vor vier Jahren in Russland hinkt das Turnier in Katar allerdings immer noch weit hinterher. Zum Vergleich: das zweite Spiel der deutschen Nationalmannschaft beim Turnier vor vier Jahren gegen Schweden sahen gut zehn Mio. Zuschauer mehr als das gestrige zweite Turnierspiel des deutschen Teams (wir berichteten).

Das Erste setzte die Wiederholung des Münster-Tatort: Erkläre Chimäre" dagegen und kam auf 5,08 Mio. Zuschauer (MA: 14,5 Prozent), rund 850.000 Zuschauer und knapp sechs Prozentpunkte weniger als bei der ersten Wiederholung im Dezember 2016 und knapp acht Mio. Zuschauer und 23 Prozentpunkte weniger als bei der Erstausstrahlung im Mai 2015.

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Fußballübertragung im Zweiten gestern auf einen Marktanteil von 58,8 Prozent, für den Münter-"Tatort" standen 8,4 Prozent zu Buche. Den besten Wert eines privaten Programms in der gestrigen Primetime erzielte die Vox-Kochshow "Kitchen Impossible" (5,4 Prozent).

Am Samstag hatte die Übertragung des 2:0-Erfolgs Argentiniens gegen Mexiko im Ersten mit 5,33 Mio. Zuschauern (MA: 21 Prozent) nicht nur die größte Reichweite des Tages erzielt gehabt, sondern auch die bis dato größte Reichweite für ein Abendspiel der Fußball-WM in Katar. Im ZDF hatten zur gleichen Zeit 3,81 Mio. Zuschauer (MA: 14,9 Prozent) die Wiederholung des Krimis Wilsberg: Bielefeld 23" gesehen. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Fußballübertragung am Samstagabend auf einen Marktanteil von 28,3 Prozent gekommen, die private Primetimekrone in diese Zielgruppe teilten sich nach Marktanteilen - jeweils 8,7 Prozent - "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" bei ProSieben und "Ehrlich Brothers Live! Dream & Fly" bei RTL.

Am Freitagabend hatte die ZDF-Krimiserie Die Chefin" mit 5,99 Mio. Zuschauern (MA: 22,8 Prozent) die Nase in der Gunst des Publikums deutlich vorn gehabt vor der gleichzeitigen Übertragung des WM-Spiels zwischen England und den USA, die im Ersten auf 4,85 Mio. Zuschauer (MA: 18,6 Prozent) gekommen war. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte die Fußballübertragung den Spieß mit einem Marktanteil von 23,4 Prozent gegenüber sieben Prozent für die ZDF-Krimiserie klar umdrehen können. Erfolgreichstes privates Programm in dieser Zielgruppe am Freitagabend war "Die ultimative Chart Show", die RTL 9,3 Prozent einbrachte.