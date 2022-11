"Black Panther 2" auf dem Weg zur 700-Mio.-Dollar-Marke

Der insgesamt außerhalb Nordamerikas erfolgreichste Film des Wochenendes ist am weltweiten Boxoffice nur noch rund 25 Mio. Dollar von der 700-Mio.-Dollar-Marke entfernt.

"Black Panther: Wakanda Forever" büßte an seinem dritten Wochenende außerhalb Nordamerikas zwar 53 Prozent ein, war mit 32,1 Mio. Dollar aber immer noch der mit Abstand erfolgreichste Film des Wochenendes und knackte insgesamt mit 308 Mio. Dollar die 300-Mio.-Dollar-Marke. Damit liegt das Sequel aktuell außerhalb Nordamerikas rund fünf Prozent unter dem vergleichbaren Wert seines Vorgängers und sechs Prozent unter Thor: Love and Thunder", aber sieben Prozent über denen von Thor: Tag der Entscheidung" und The Batman".

Erfolgreichstes Territorium für "Black Panther: Wakanda Forever" außerhalb Nordamerikas ist Großbritannien (32,3 Mio. Dollar), gefolgt von Mexiko (29,3 Mio. Dollar), Frankreich (25,2 Mio. Dollar), Brasilien (16,2 Mio. Dollar) und Korea (15,9 Mio. Dollar).

Weltweit ist "Black Panther: Wakanda Forever" mit einem Einspiel von 675,6 Mio. Dollar der siebterfolgreichste Film des Jahres 2022, im All-Time-Ranking belegt er aktuell Platz 143.