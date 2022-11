Foto des Tages: Drehbuchpreis Kindertiger verliehen

Kino

Der Drehbuchpreis Kindertiger, der von Vision Kino in Kooperation mit Kika von Kindern verliehen wird, geht in diesem Jahr an das Drehbuch "Der Pfad" von Rüdiger Bertram und Jytte-Merle Böhrnsen. Die Preisverleihung fand am 25. November in Anwesenheit der nominierten Autor*innen sowie der Vorauswahljury (FBW) und der Kika-Preisjury statt. Der von der Filmförderungsanstalt (FFA) gestiftete Preis ist mit 20.000 Euro die höchst dotierte Auszeichnung für das Drehbuch eines realisierten Kinderfilms. Ebenfalls nominiert waren die Drehbücher "Die Olchis" von Toby Genkel und John Chambers sowie "Träume sind wie wilde Tiger" von Ellen Schmidt, Sathyan Ramesh, Lars Montag und Murmel Clausen. Foto: Harriet Meyer (PR-Veröffentlichung)