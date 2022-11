KINOCHARTS USA: Maues Thanksgiving

Wenn nicht weiterhin Black Panther: Wakanda Forever" für Kasse sorgen würde in den USA, wäre das diesjährige Thanksgiving - einst das umsatzstärkste Wochenende des Jahres - ein Rohrkrepierer gewesen. Der Marvel-Hit hielt mit 653 Mio. Dollar an fünf Tagen am dritten Wochenende überzeugend die Stellung; am eigentlichen Wochenende wurden 44,5 Mio. Dollar umgesetzt. Gesamt rückte der Film von Ryan Coogler mit bereits 370,6 Mio. Dollar Umsatz an die vierte Stelle im laufenden Jahr. Jurassic World: Ein neues Zeitalter" sollte mit seinen 376 Mio. Dollar Umsatz in den nächsten Tagen überholt werden. Danach wartet Doctor Strange in the Multiverse of Madness" mit 411,3 Mio. Dollar Umsatz.

Vor allem der neugestartete Disney-Animationsfilm Strange World" war eine Enttäuschung an diesem Wochenende. In 4174 Kinos kam die Abenteuergeschichte auf lediglich 19 Mio. Dollar Einspiel nach fünf Tagen; am eigentlichen Wochenende waren es schwache 12,7 Mio. Dollar. Glass Onion: A Knives Out Mystery" schaffte als erster regulär gemeldeter Netflix-Film auf ein fünftägiges Ergebnis von 13,1 Mio. Dollar in nur 638 Kinos. Am dreitäggigen Wochenende waren 9,0 Mio. Dollar fällig.

Dahinter startete "Devotion" mit 9,2 Mio. Dollar an fünf Tagen und 6,2 Mio. Dollar am eigentlichen Wochenende und landete damit vor Bones and All". Der sehr spezielle Festivalhit, der Luca Guadagnino den Regiepreis in Venedig einbrachte, machte an fünf Tagen 3,4 Mio. Dollar (2,1 Mio. Dollar von Freitag bis Sonntag).