"Driving Mum" gewinnt in Tallinn

Das 26. Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) ging mit der Verleihung der Preise zu Ende. Als besten Film zeichnete die Jury um Ildikó Enyedi, der u. a. auch der deutsche Regisseur Andreas Kleinert angehörte, der vor einem Jahr mit Lieber Thomas" den Hauptpreis hatte gewinnen können, die schwarze Komödie "Driving Mum" des isländischen Filmemachers Hilmar Oddsson aus. Es ist die erste Regiearbeit des 67-jährigen Filmemachers seit zwölf Jahren. Seine Ausbildung hatte Oddsson zu Beginn der Achtzigerjahre ans der Münchner HFF gemacht. "Driving Mum" gewann auch den Preis für die beste Musik, der an den estnischen Komponist Tonu Korvits ging.

Die Jury schrieb: "Während der letzten Woche haben wir eine große Bandbreite völlig verschiedener Filme gesehen. Unter ihnen fanden wir einen, der uns alle mit seiner transparenten, einfachen, aber mutigen Filmsprache bezauberte, mit seinem eleganten Sinn für Humor, mit seiner unprätentiösen Weise, wie er brennende Fragen aus dem Privatleben ansprach. Ein Film, der uns sagt, dass es niemals zu spät ist."

Als bester Regisseur wurde Ahmad Bahrami für seinen Film "The Wasteland" prämiert. Hierzu sagte die Jury: "Indem er einen traurigen und zerstörten Ort verwendet, zeigt der Regisseur ein archaisches, universelles Drama im Stil einer Shakespeare-Tragödie. Zudem sind die Darstellungen der Schauspieler faszinierend. Die metaphorische Atmosphäre mit poetischen Bildern wie ein Traum kann man nicht mehr vergessen. Der Film ist eine Feier des Kinos und der Kunst."

Der Preis für das beste Drehbuch wurde Shahar Rozen und Dudu Busi für "Ducks - An Urban Legend" zugesprochen. Bester Schauspieler ist Gurban Ismailov für "Cold as Marble", beste Schauspielerin Antonia Zegers für "The Punishment". Der deutsche Szenenbildner Michael Schindlmeier wurde für Servus Papa, See You In Hell" von Christoph Roth prämiert.

Im Erstlingsfilm-Wettbewerb vergab die Jury unter Sebastian Meise drei Preise. Den Hauptpreis gewann "The Land Within" von Fisnik Maxville. Zwei spezielle Jurypreise erhielten Filip Herakovic für "Pelican" und Siddarth Chauhan für "Amar Colony".

In der neuen Reihe Critics' Picks, die von Nikolaj Nikitin kuratiert wird, ging der Hauptpreis an "About Us But Not About Us" von Jun Robles Lana. Eine besondere Erwähnung gab es für "The Bone Breakers" von Vincenzo Pirrotta.