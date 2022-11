Televisionale: "Vier" gewinnt

Gegen die Oscar-Kandidatin war kein Kraut gewachsen. Marie Kreutzers als Gemeinschaftsproduktion von ORF und ZDF entstandener Landkrimi Vier" setzte sich gegen neun andere Produktionen durch und gewann auf der Televisionale den Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. On top gab es den Filmpreis der Studierenden. Zudem wurden Laurence Rupp und Manuel Rubey für ihre Verkörperung eines schwulen Paars mit einem Sonderpreis ausgezeichnet und machten den Hattrick für "Vier" perfekt. Einen zweiten Sonderpreis erhielten die Schauspielerinnen Meret Becker und Bella Dayne für ihre Parts im RBB-"Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus geht". Produzent Jens Susa von Provobis gelang somit ebenfalls ein besonderes Kunststück, war doch bereits im vergangenen Jahr eine Produktion von ihm, der BR-"Polizeiruf: Am Ende der Nacht", Baden-Baden erfolgreich. Auch die Siegesserie des ZDF-Dramas "Die Wannseekonferenz" hielt an. Die Constantin-Produktion gewann den 3SatPublikumspreis.

Der erstmals ausgetragene Serienwettbewerb wurde zum Triumphzug von Sky. Währen der Deutsche Serienpreis an die zweite Staffel von "Der Pass" ging, votierte die Studierenden-Jury fürMunich Games", eine Produktion von Amusement Park.

Im Rennen um den MFG-Star 2022, einer Auszeichnung für die beste Nachwuchs-?Regiearbeit, behauptete sich das Regieduo Paula Knüpling und Marina Prados mit seinem ohne Senderbeteiligung entstanden Film Ladybitch".

Der vom SWR ausgelobte und von der MFG Baden-Württemberg und der Rolf-Hans Müller-Stiftung mit 5.000 Euro dotierte Rolf-Hans Müller Preis geht an Fabian Zeidler für die Filmmusik zu The Ordinaries" - das Kleine Fernsehspiel des ZDF zählte auch zu den vier Kandidaten für den MFG-Star. Den Ehrenpreis des Festivals erhielt Aylin Tezel.